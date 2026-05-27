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A12 AI Low Code Plattform ist Open Source

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München (ots)

Die mgm technology partners GmbH öffnet ab dem 27. Mai 2026 den Quellcode der A12 AI Low Code Plattform. Die Community Edition ist ab sofort auf openCode und GitHub verfügbar. Die A12-Plattform hat sich seit Jahren in hochkomplexen Projekten der öffentlichen Verwaltung, wie zum Beispiel bei ELSTER, bewährt. A12 ermöglicht es, mit modellbasierter Software-Entwicklung und Low Code komplexe Fachanwendungen zu erstellen. Durch die Öffnung des Quellcodes können nun alle Organisationen und Unternehmen von dieser Erfahrung profitieren und ihre Anwendungen digital souverän betreiben.

Open Source als strategische Entscheidung

"Die Open Source-Schaltung von A12 ist mehr als ein symbolischer Schritt - sie ist Ausdruck unserer langfristigen Strategie. Wir sind davon überzeugt, dass Transparenz und offener Zugang zu Software das Vertrauen in digitale Lösungen und somit die digitale Souveränität nachhaltig stärken", so Hamarz Mehmanesh, Geschäftsführer von mgm. Gerade in der öffentlichen Verwaltung, in der Nachvollziehbarkeit und Unabhängigkeit von einzelnen Anbietern eine zentrale Rolle spielen, schafft Open Source die Grundlage für eine nachhaltige Digitalisierung. Mit A12 stellt mgm eine Plattform bereit, die nicht nur technisch ausgereift ist, sondern auch den Anforderungen moderner IT-Governance gerecht wird und auf offenen Standards, Datenformaten, Schnittstellen und fachlichen Modellen aufbaut.

Technische Highlights der A12-Plattform

A12 verfolgt einen modellgetriebenen Ansatz: Das bedeutet, dass Datenmodelle, Anwendungslogik, Oberflächen und Workflows nicht programmiert, sondern als strukturierte Modelle beschrieben werden. Die Laufzeitumgebung interpretiert diese Modelle und generiert daraus vollständig funktionale Applikationen. Das reduziert Fehlerquellen, erhöht die Wartbarkeit und ermöglicht eine deutlich schnellere Anpassung an neue Anforderungen. Dank ihrer Offenheit können A12-Anwendungen zudem durch Custom Code um spezifische Funktionen, wie zum Beispiel die Anbindung externer Schnittstellen, beliebig erweitert werden.

Die Codebasis umfasst den vollständigen Plattformkern, Modellierungswerkzeuge, Laufzeitumgebungen sowie ein barrierefreies UI/UX Design System. Entwickler:innen finden auf openCode, GitHub und im A12 Plattform-Portal GetA12 ausführliche Dokumentationen, Beispielcode sowie Leitfäden für den Einstieg.

Bestandteil der Enterprise Edition sind neben erweiterten Funktionalitäten (wie beispielsweise Push Notifications oder verteilte Datenhaltung) und kommerziellem Support mit definiertem Serviceumfang (SLA) insbesondere auch Funktionen, die eine KI-gestützte Entwicklung von A12-Anwendungen erlauben (Agentic Coding). Dadurch wird die Entwicklung von Onlinediensten oder Fachverfahren nochmals deutlich effizienter.

Externe Contributions

In der initialen Phase der Open Source-Schaltung werden externe Contributions noch nicht entgegengenommen. Das Repository ist zunächst "read-only" angelegt. Dieses Vorgehen ist bei Projekten dieser Größenordnung (knapp 7,5 Millionen Zeilen Code) und Komplexität nicht ungewöhnlich und bewusst so vorgesehen. Sergio Lerena, Mitglied der mgm-Geschäftsleitung erklärt: "Bei einer Plattform, die in sicherheitskritischen Umgebungen wie der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird, müssen Codeänderungen einen strengen Review- und Qualitätssicherungsprozess durchlaufen. Die hierfür notwendigen Prozesse müssen erst aufgebaut werden, sodass mgm die Qualität und eine nachhaltige Betreuung der Entwickler:innen sicherstellen kann."

mgm plant mittelfristig A12 auch für Contributions zu öffnen - auf Basis klar definierter Governance-Regeln und eines etablierten Review-Prozesses. Rückmeldungen, Fehlerberichte und Diskussionen sind über das Portal GetA12 jedoch von Anfang an willkommen.

Engagement für digitale Souveränität

mgm bekennt sich aktiv zu den Werten offener Software in der öffentlichen Verwaltung - als Mitglied der Open Source Business Alliance (OSBA) ebenso wie als Mitglied von GovTech Deutschland. Gemeinsam mit Akteuren aus Verwaltung und Wirtschaft arbeitet mgm daran, die Handlungsfähigkeit des Staates durch moderne digitale Lösungen nachhaltig zu stärken. Denn digitale Souveränität entsteht nicht durch Abschottung, sondern durch Selbstbestimmung - über den eigenen Code, die eigenen Daten und die Fähigkeit, Systeme unabhängig weiterzuentwickeln und sicher zu betreiben. In der Praxis orientiert sich mgm an den Ansätzen des Zentrums für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) und veröffentlicht A12 auch auf openCode, der zentralen Plattform für Open Source-Software der öffentlichen Verwaltung in Deutschland.

Ab heute können Behörden, Kommunen und öffentliche Institutionen den Source Code der A12 Community Edition direkt auf openCode (https://gitlab.opencode.de/mgm-tp/a12/a12overview) sowie GitHub (https://github.com/mgm-tp) einsehen. mgm bietet einen kommerziellen Support, Trainings und professionelle Dienstleistungen rund um A12 an und sichert damit auch größere Implementierungsvorhaben zuverlässig ab.

Weitere Informationen zur Open Source-Schaltung der A12-Plattform finden Sie unter:

Website A12: www.a12.ai

Website für Public Sector: www.a12.ai/public-sector

Webportal für A12-Anwender:innen: www.getA12.com

openCode: https://gitlab.opencode.de/mgm-tp/a12/a12overview

GitHub: https://github.com/mgm-tp

Über mgm technology partners GmbH

Als international tätiges Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München unterstützt mgm technology partners GmbH seit über drei Jahrzehnten Kunden dabei, komplexe Enterprise-IT-Projekte erfolgreich umzusetzen. Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce/Retail, Industrieversicherungen sowie die öffentliche Verwaltung setzen dabei auf das integrierte Dienstleistungsportfolio und die A12 AI Low Code Plattform. Auf Basis modellgetriebener Softwareentwicklung entstehen so sichere, nachhaltige und langfristig wartbare Enterprise-Lösungen - von der Konzeption bis zur erfolgreichen Implementierung.

Digitale Souveränität bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt. In A12-Projekten legt mgm mit offenen Standards und Schnittstellen, modularen Architekturen und transparenten Entwicklungsprozessen die Grundlage dafür, dass der Staat seine digitalen Kernfunktionen selbstbestimmt digitalisieren, steuern und weiterentwickeln kann - wie zum Beispiel in der deutschen Steuerverwaltung und bei ELSTER.

Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter:innen an 19 internationalen Standorten.

Weitere Informationen unter: www.mgm-tp.com

Über A12

A12 ist die Entwicklungsplattform von mgm technology partners für die nachhaltige Entwicklung komplexer Enterprise-Anwendungen "Made in Germany". Auf Basis modellbasierten Software Engineerings verbindet A12 Low Code-Ansätze mit professioneller Softwareentwicklung und unterstützt die Integration komplexer IT-Landschaften sowie den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dabei verbindet mgm technologische Exzellenz mit umfassender Software-Engineering-Kompetenz und stellt Kunden nicht nur eine Plattform, sondern ein durchgängiges Entwicklungs- und Delivery-Ökosystem zur Verfügung - inklusive Security, Qualitätssicherung, Deployment und Betrieb. A12 ist die größte deutsche Low Code-Plattform - und seit Mai 2026 als Open Source unter EUPL 1.2 verfügbar.

Weitere Informationen unter: https://www.a12.ai

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