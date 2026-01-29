mgm technology partners GmbH

Für mehr digitale Souveränität: mgm tritt GovTech Deutschland bei

mgm technology partners ist neues Mitglied bei GovTech Deutschland. Mit dem Beitritt vertieft das international tätige Softwareunternehmen mit Hauptsitz in München sein Engagement für eine leistungsfähige und souveräne digitale Verwaltung. Gemeinsam mit weiteren Akteuren aus Verwaltung und Wirtschaft setzt sich mgm dafür ein, staatliche Handlungsfähigkeit durch moderne digitale Lösungen nachhaltig zu stärken.

GovTech Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die staatliche Handlungsfähigkeit durch den Einsatz innovativer Technologien nachhaltig zu stärken. Dazu bringt das Netzwerk Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene sowie Start-ups und etablierte Unternehmen zusammen. Im Mittelpunkt stehen der Austausch von Best Practices sowie die Entwicklung praxistauglicher, moderner Lösungen, um die technologische Unabhängigkeit des Staates zu stärken.

Digitale Souveränität bildet dabei einen zentralen Schwerpunkt. In seinen Projekten legt mgm mit offenen Schnittstellen, modularen Architekturen und transparenten Entwicklungsprozessen die Grundlage dafür, dass der Staat seine digitalen Kernfunktionen selbstbestimmt digitalisieren, steuern und weiterentwickeln kann - wie zum Beispiel in der deutschen Steuerverwaltung und bei ELSTER. mgm bringt hierfür neben der eigenen A12 Low Code-Plattform auch seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung komplexer, geschäftskritischer Enterprise-Applikationen ein, die Standardisierung und Adaptierbarkeit vereinen. So entstehen langlebige Anwendungen, die auch in komplexen, sicherheitskritischen Umfeldern tragfähig sind - und zugleich digitale Selbstbestimmung fördern. "Ein handlungsfähiger Staat braucht digitale Lösungen, die verlässlich, skalierbar und souverän sind", sagt Hamarz Mehmanesh, Geschäftsführer von mgm technology partners. "Bei GovTech Deutschland treffen wir auf ein starkes Netzwerk, das genau dieses Ziel verfolgt. Gemeinsam wollen wir dazu beitragen, digitale Abhängigkeiten zu reduzieren und die Innovationsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung nachhaltig zu erhöhen."

Auch GovTech Deutschland begrüßt das neue Mitglied. "GovTech Deutschland lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Wir freuen uns, mgm als erfahrenen Partner in unserem Ökosystem begrüßen zu dürfen, in dem Expertise und Umsetzungsstärke zusammenkommen", erklärt David Steinacker, Head of Partnerships & Ecosystem bei GovTech Deutschland. "Bei der Weiterentwicklung souveräner, langfristig tragfähiger IT-Strukturen ist dieser Erfahrungshintergrund ein wichtiger Beitrag für die Zusammenarbeit."

Als neues Mitglied plant mgm, sich aktiv in Arbeitsgruppen, Veranstaltungen und Projektvorhaben einzubringen. Der Fokus liegt auf umsetzungsnahen Lösungen, die Verwaltungen befähigen, digitale Prozesse eigenständig zu gestalten und langfristig zu betreiben.

Über mgm technology partners

mgm technology partners ist ein international tätiges Softwareunternehmen und seit über 30 Jahren auf die Entwicklung geschäftskritischer Enterprise-Applikationen spezialisiert. Zu den Kunden zählen Organisationen aus unterschiedlichen Branchen, darunter die Öffentlichen Verwaltung, der Retail und die Industrieversicherung. Das 1994 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 19 internationalen Standorten.

A12 - Entwicklungsplattform für komplexe Softwarelösungen: A12 ist die Entwicklungsplattform von mgm technology partners für die nachhaltige Entwicklung geschäftskritischer Unternehmensanwendungen. Auf Basis modellbasierten Software Engineerings verbindet A12 Low-Code-Ansätze mit professioneller Softwareentwicklung und unterstützt die Integration komplexer IT-Landschaften sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Über GovTech Deutschland

GovTech Deutschland ist eine gemeinsame Initiative der Bundesregierung, der Bundesländer und der Tech-Community und fungiert als zentrale Plattform für die Entwicklung, Erprobung und Skalierung innovativer Technologien im öffentlichen Sektor. Sie vernetzt Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene mit Start-ups, Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen und der Zivilgesellschaft, um die Entwicklung, Validierung und den Rollout moderner Lösungen und Plattformen zu ermöglichen. So stärken wir die Handlungsfähigkeit des Staates im Umgang mit den zentralen Herausforderungen unserer Zeit.

Mit einem wachsenden Ökosystem von über 150 Mitgliedern, Leuchtturmprojekten wie der cloudbasierten Gesundheitsplattform MEDI:CUS und der modularen "Deutschlandplattform" sowie einem Weiterbildungsprogramm, das bereits Tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst erreicht hat, baut GovTech Deutschland eines der weltweit führenden GovTech-Ökosysteme auf und stärkt Deutschlands Rolle als Vorreiter einer modernen, technologiegestützten Verwaltung.

