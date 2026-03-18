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Erster TÜV-geprüfter faltbarer Bollerwagen für den gewerblichen Einsatz: elvent setzt neuen Sicherheitsstandard

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Spaichingen (ots)

Mit einem offiziell durch den TÜV Süd geprüften Bollerwagen für den gewerblichen Einsatz bringt die Premium-Marke elvent eine Lösung auf den Markt, die gezielt für Tagesmütter und Betreuungseinrichtungen entwickelt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um den ersten - und möglicherweise einzigen - faltbaren Bollerwagen, der diese Form der externen Sicherheitsprüfung für den professionellen Einsatz durchlaufen hat.

"In der gemeinsamen Entwicklung mit unserem Betzold Team, Christian Perian und seinem Team ist eine Lösung entstanden, die gezielt auf die Anforderungen von Tagesmüttern und Kitas ausgerichtet ist. Der Fokus lag dabei auf hervorragender Qualität, Sicherheit, Funktionalität und Alltagstauglichkeit."

So beschreibt der CEO der Betzold das Ergebnis der Zusammenarbeit, in die sowohl Branchenexpertise als auch praktische Erfahrungen aus Kitas und Tagespflege eingeflossen sind.

TÜV-Prüfung für den professionellen Einsatz

Bollerwagen werden im Betreuungsalltag intensiv genutzt, unterliegen jedoch bislang keinen einheitlichen, verbindlichen Sicherheitsstandards. elvent setzt hier bewusst auf eine freiwillige externe Prüfung durch den TÜV Süd, die sich explizit auf den gewerblichen Einsatz bezieht. Ziel ist es, Sicherheit messbar und vergleichbar zu machen.

Engagement für zukünftige Standards

Neben der Produktentwicklung treibt elvent auch die strukturelle Weiterentwicklung der Branche voran:

Der Geschäftsführer Christian Perian ist Mitglied eines DIN-Gremiums und arbeitet im Rahmen des DIN aktiv an der Erarbeitung eines offiziellen Sicherheits- und Prüfstandards für Bollerwagen.

"Produkte, die täglich Kinder transportieren, brauchen klare und überprüfbare Sicherheitsmaßstäbe. Unser Ziel ist es, diese aktiv mitzugestalten," erklärt Perian.

Entwicklung aus der Praxis heraus

Der Bollerwagen wurde gezielt für den Alltag von Tagesmüttern und Betreuungseinrichtungen konzipiert. In enger Zusammenarbeit mit Anwenderinnen sowie mit Betzold als erfahrenem Marktteilnehmer entstand ein Produkt, das insbesondere folgende Anforderungen erfüllt:

hohe Stand- und Kippsicherheit

sichere Sitz- und Rückhaltesysteme

ergonomisches Handling

langlebige Materialien für den Dauereinsatz

zuverlässige Faltmechanik

Einordnung

Mit der Kombination aus TÜV-geprüfter Sicherheit, praxisnaher Entwicklung und aktiver Normungsarbeit positioniert sich elvent als einer der ersten Anbieter, der das Thema Sicherheit bei faltbarn Bollerwagen systematisch adressiert.

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