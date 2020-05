Bessere Bollerwagen von schwäbischem Start-Up

elvent GmbH

Trossingen (ots)

88 Bierflaschen passen in einen Bollerwagen des Unternehmens elvent, das im Frühjahr 2020 seine Produkte auf den Markt gebracht hat. "Aber das haben wir nur mal als Gag zum Vatertag ausgerechnet", schmunzelt Christian Perian, Mitbegründer des jungen Unternehmens aus Trossingen im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Ihre Zielgruppe sind dabei nicht biertrinkende Junggesellen, sondern Papas und Mamas, die Ausflüge mit den Kindern mehr genießen wollen. "Ich habe selbst Kinder und weiß, dass manchmal schon ein Spaziergang mit den Kids zur Tortur werden kann", sagt Perian. Damitwollte er und sein Team sich nicht abfinden.

Warum aber hat er sich nicht einfach einen Handwagen gekauft? Klappbare Bollerwagen für Familien gibt es mittlerweile sogar im Baumarkt.

"Wir haben uns mit den Modellen am Markt intensiv auseinandergesetzt. Aber wir haben keinen gefunden, der uns in Bezug auf Sicherheit, Komfort und Design wirklich überzeugt hätte" sagt Perian. Von daher habe man gerade dort angesetzt. Die Bollerwagen von elvent verfügen über viele Details, die eine Fahrt nicht nur für die Eltern, sondern auch für die jungen Insaßen bequemer und vor allem sicherer macht.

Man merkt Christian Perian an, dass er gerne darüber redet. Ob integrierte Kühltasche, Regenschutz oder Snackbar - der Wagen soll zur Wohlfühl-Zone für den Nachwuchs werden.

"Wir wollten den Bollerwagen ganz neu denken und haben uns deshalb auch von scheinbar Selbstverständlichem gelöst", sagt Perian. Tatsächlich haben beide aktuellen Modelle von elvent nicht nur die obligatorische Ziehstange, sondern auch einen Schiebegriff, so dass sie gezogen und geschoben werden können. "Parkt man den Bollerwagen, federt die Zugstange zurück an den Wagen, so dass sie keine Stolperfalle am Boden ist", erklärt der Unternehmer.

Damit ist Perian beim Punkt Sicherheit angekommen. Als Vater von drei Kindern liegt ihm nicht die Unversehrtheit von Bierflaschen und Camping-Zubehör am Herzen - es geht ihm um die Unversehrtheit von jungen Menschenleben. Deswegen gehe man in punkto Sicherheit keine Kompromisse ein: "Unsere Wagen erfüllen die DIN-Norm EN1888 für Kinderwagen", betont Perian. Selbstverständlich können die Kinder mit einem Fünf-Punkt-Gurt angeschnallt werden. Eine Feststellbremse sorgt jederzeit für einen festen Stand. Die extra wendigen Räder haben integrierte Stoßdämpfer, um die Bollerwagenpassagiere erschütterungsarm transportieren zu können. "Die Kinder sollen die Fahrt genießen können und nicht durchgeschüttelt werden", so das Ziel des Teams. Das Stahlgestell ist leicht und zeichnet sich gleichzeitig durch eine hohe Stabilität aus.

"Langlebigkeit ist uns im Sinne der Nachhaltigkeit sehr wichtig", so das Credo von elvent. Dass ein elvent-Bollerwagen mehr mitmacht und länger hält als Konkurrenz-Produkte will man in dem schwäbischen Unternehmen beweisen und gibt zwei Jahre Garantie. Das ist in der Branche eigentlich unüblich.

Eine eierlegende Wollmilchsau ohne Schwachpunkte? Fast. "Aktuell ist unser Problem, dass wir noch keinen Showroom haben." Die Wagen würden online über www.elvent.shop vertrieben und die durchweg positiven Rückmeldungen und Bewertungen sprächen eine sehr eindeutige Sprache. "Aber manchmal wäre es halt das Beste, dass man die Qualität auch spürt, weil man sie in die Hand nehmen kann." sagt Perian. Deswegen planen die Tüftler auch schon eine regionale Ausstellung mit aktuellen Modellen und Zubehör.

Überzeugt von den Jungunternehmern ist auch das Bundesministerium für Wirtschaft. Die elvent GmbH wurde in das Förderprogramm WIPANO - Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen - aufgenommen. Und auch das Innovations- und Forschungszentrum der Hochschule Furtwangen unterstützt elvent.

Die beiden elvent-Chefs haben noch viel vor. Sie haben ein Patent für einen neuen Faltmechanismus für Bollerwagen angemeldet. "Wir haben angefangen, den Markt für Bollerwagen und Kinderfahrzeuge aufzuwirbeln und sind damit noch lange nicht fertig", kündigt Christian Perian an.

elvent GmbH