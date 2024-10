Exide Technologies

Exide Technologies bringt mit Solition Material Handling eine innovative Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt

Robuste Lithium-Eisenphosphat-Batterie für Intralogistikflotten

Zuverlässigkeit, Sicherheit und reduzierte Gesamtbetriebskosten mit der neuen Solition Material Handling Batterie

Verbesserte Energieeffizienz, Lebensdauer und Nachhaltigkeit für industrielle Anwendungen

Exide Technologies ( www.exidegroup.com), ein führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Batteriespeicherlösungen für Automobil und industrielle Anwendungen, bringt mit Solition Material Handling eine neue innovative Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt. Die Batterie wurde entwickelt, um Zuverlässigkeit und Sicherheit von Flurförderzeugen der Intralogistik weiter zu steigern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten von Unternehmen zu senken. Dank der robusten und intelligenten Lithium-Eisenphosphat-Technologie kann die Batterie logistische Prozesse nachhaltig transformieren.

Lithium-Ionen-Technologie eignet sich insbesondere für den anspruchsvollen Einsatz in wie Gabelstaplern im Mehrschichtbetrieb, fahrerlose Transportsystemen, Hafenlogistik, Bodenabfertigungsgeräten und Hebebühnen und bietet hier zahlreiche Vorteile: So zeichnet sie sich durch außergewöhnliche Energieeffizienz, eine deutlich verlängerte Lebensdauer, ausgeprägte Zuverlässigkeit und einen deutliche höheren Energieinhalt im Vergleich zu herkömmliche Blei-Säure-Batterien aus.

Die fortschrittliche Technik der Solition Material Handling Batterie kann bei richtiger Anwendung zu erheblich niedrigeren Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership / TCO) im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien beitragen. Mit einem beeindruckenden Ladewirkungsgrad von über 98 % können Unternehmen zudem erhebliche Energieeinsparungen erzielen und gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Darüber hinaus lässt sich die Batterie nahtlos in Energierückgewinnungssysteme integrieren, die den Energieverbrauch optimieren und eine maximale Betriebseffizienz gewährleisten.

Hauptmerkmale der „Solition Material Handling" Batterie:

Zellen mit langer Lebensdauer auch bei anspruchsvollen Bedingungen

auch bei anspruchsvollen Bedingungen Neueste prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen für sicheren Betrieb und optimierte Energiedichte

für sicheren Betrieb und optimierte Energiedichte Schnell- und Zwischenladefunktion

Modularer Aufbau für mit optimierter Geometrie zur einfachen Anpassung an Wunschdimensionen und zur einfachen Umrüstbarkeit vorhandener Batterien

Geometrie zur einfachen Anpassung an Wunschdimensionen und zur einfachen Umrüstbarkeit vorhandener Batterien Cloud-basierte Online-Service-Option für die Fernüberwachung der wichtigsten Batteriedaten und für proaktives Asset Management

der wichtigsten Batteriedaten und für proaktives Asset Management Das Design ist auf Sicherheit und Zuverlässigkeit ausgelegt und entspricht der EN 1175:2020 Norm

entspricht der EN 1175:2020 Norm Hohe Wartungsfreundlichkeit aufgrund der Batterieeigenschaften und des Systemdesigns

Exide setzt sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft fort

Die Markteinführung der Solition Material Handling Batterie unterstreicht das Bestreben von Exide Technologies, nachhaltige und innovative Batterielösungen anzubieten. Diese neue Batterie fügt sich dank niedrigerer Betriebskosten und CO2-Emissionen nahtlos in die Unternehmensphilosophie „Energizing a new world", ein.

„Wir freuen uns, die neue Solition Material Handling-Batterie vorstellen zu können. Sowohl ihre Leistung als auch ihre Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit machen sie zur perfekten Wahl für Unternehmen, die ihre Produktivität steigern und die Umweltbelastung reduzieren wollen", sagt Magnus Ohlsson, Senior Business Director Motion bei Exide Technologies.

„Durch die Integration der fortschrittlichen Lithium-Ionen-Technologie setzen wir den Standard für Intralogistiklösungen. Wir haben uns der Innovation und der Nachhaltigkeit verschrieben; das treibt uns an, Batterie- und Energiespeicherlösungen anzubieten, welche die Bedürfnisse unserer Kunden übertreffen und die gleichzeitig einen Beitrag zu einer grüneren Zukunft leisten."

Weitere Informationen zur neuen Solition Material Handling Batterie von Exide Technologies finden Sie hier: https://www.exidegroup.com/eu/en/product/solition-material-handling

Über Exide Technologies

Exide Technologies ( www.exidegroup.com) ist ein führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Batteriespeicherlösungen für die Automobilindustrie und industrielle Anwendungen. Mit 135 Jahren Erfahrung hat Exide innovative Batterien und Batteriespeichersysteme entwickelt und weltweit vermarktet und leistet damit einen Beitrag zur Energiewende und zu einer saubereren Zukunft.

Das umfassende Angebot von Exide an Blei- und Lithium-Ionen-Batterielösungen wird für verschiedene Anwendungen eingesetzt, darunter 12-Volt-Batterien für Verbrennungs- und Elektrofahrzeuge, Antriebsbatterien für Material Handling und Robotik, stationäre Batterien für die unterbrechungsfreie Stromversorgung für u.a. Datencenter und Telekommunikation, maßgeschneiderte, modulare Energiegroßspeichersysteme sowie Antriebsbatterien für U-Boote und mehr.

Kultur und Strategie von Exide Technologies sind auf Recycling, Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung ausgerichtet und spiegeln unser Engagement als verantwortungsbewusster Marktteilnehmer wider. Das Unternehmen verfügt über 11 Produktions- und 3 Recyclingstandorte in ganz Europa, die mit einer lokalen Lieferkette für Ausfallsicherheit und einen geringen CO2-Fußabdruck sorgen. Exide Technologies hat sich zu Innovation und Exzellenz in Technik und Herstellung verpflichtet. Mit einem Team von 5.000 Mitarbeitern stellen wir jedes Jahr ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro an Energiespeicherlösungen und -dienstleistungen für Kunden weltweit bereit.

