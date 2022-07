RE/MAX Germany

Heimkapital und Remax Germany starten mit "Maxxcapital" exklusive Kooperation zum Immobilien-Teilverkauf

Künftig können sich Eigentümer in den Remax Germany-Standorten zum Teilverkauf beraten lassen

München / Leinfeld-Echterdingen (ots)

Heimkapital, die Immobilienplattform und der Vorreiter im Immobilien-Teilverkauf, wird exklusiver Partner von Remax Germany, einem der größten deutschen Immobilienmaklernetzwerke. Unter dem Namen "Maxxcapital powered by Heimkapital" können sich Immobilienbesitzer ab Anfang August an den mehr als 200 Remax-Standorten in Deutschland persönlich zum Immobilien-Teilverkauf beraten lassen. Durch die enge Partnerschaft im Bereich Teilverkauf bieten Remax Germany und Heimkapital all jenen Eigenheimbesitzern eine Lösung, die eine Alternative zum sofortigen Gesamtverkauf ihrer Immobilie suchen.

Neben dem Gesamtverkauf der Immobilie über Makler fragen Eigenheimbesitzer immer öfter flexiblere Konzepte nach, um ihr Immobilienvermögen zu nutzen. Der Immobilien-Teilverkauf kann in dieser Situation die geeignete Lösung sein. Eigentümer verkaufen dabei einen Teil (bis zu 50 Prozent) der eigenen Immobilie zum aktuellen Marktwert, erhalten dafür eine Sofortauszahlung und bleiben dank Nießbrauchrecht weiter in ihrer Immobilie wohnen. Das freigesetzte Kapital wird von den Besitzern für verschiedene Zwecke genutzt - beispielsweise, um die Immobilie zu modernisieren oder sich sonstige Wünsche zu erfüllen. Mit der neuen Kooperation unter dem Namen "Maxxcapital powered by Heimkapital" reagieren Remax Germany und Heimkapital auf die steigende Nachfrage nach dem Immobilien-Teilverkauf auch bei Maklern und kombinieren die langjährige Erfahrung von Remax Germany mit der Expertise und Infrastruktur von Heimkapital. Die Remax Germany-Makler erweitern damit die Kundengruppe und vervollständigen ihr Produktportfolio.

"Die Zinsen für Immobilienkredite haben sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Dadurch könnte es bei Wohnimmobilien zu einer Preiskorrektur kommen. Der Teilverkauf eröffnet Verkäufern und Käufern gleichermaßen eine weitere Option, Immobilien als Anlageform flexibler zu handeln. Weil der Teilverkauf Sicherheit und Kapitalfreisetzung ermöglicht, lassen sich Investmententscheidungen noch individueller an die eigenen Bedürfnisse anpassen", sagt Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von Remax Germany. Der lange Zeit starre Immobilienmarkt wird nach den Worten Friedls auch in Deutschland immer beweglicher.

"Der Immobilien-Teilverkauf ist immer noch ein junges Produkt in Deutschland und der Bedarf an Information und Aufklärung unter den Immobilienbesitzern ist noch hoch. Mit Remax Germany haben wir einen vertrauensvollen Partner gewonnen, der mit seinen 850 Maklern in Deutschland mit großer Sachkenntnis zum Teilverkauf beraten kann. Wir freuen uns sehr auf die exklusive Partnerschaft, die Eigenheimbesitzern nun eine Möglichkeit bietet, nur so viel an Kapital freizumachen, wie tatsächlich benötigt wird", erklärt Benedikt Wenninger, Gründer und Geschäftsführer bei Heimkapital.

Maxxcapital unterstützt Makler in jedem Prozessschritt

"Maxxcapital powered by Heimkapital" bietet dabei im gesamten Prozess Unterstützung für die Remax Germany-Makler. Nach der Registrierung erhalten die teilnehmenden Makler umfassende Schulungen sowie Zugang zum neuen Partnerportal und werden zertifizierte Partner von Maxxcapital. Entscheidet sich ein Kunde für den Teilverkauf, übernimmt Heimkapital anschließend die weiteren wichtigen Prozessschritte für den Makler. Dazu zählen zum Beispiel die Abwicklung des Gutachtens zur Marktwertermittlung, die Organisation von Notarterminen und vieles weitere. Für den Kunden ist der Teilverkauf mit wenigen Schritten vollzogen, im Schnitt vergehen etwa zwei Monate vom Erstkontakt bis zum Abschluss.

Der größte Vorteil des Teilverkaufs für den Eigentümer ist neben der Sofortauszahlung und dem im Grundbuch verankerten Nießbrauchrecht die Flexibilität: Die Immobilie kann jederzeit zurückgekauft, komplett verkauft oder vererbt werden. Für den verkauften Immobilienanteil wird lediglich ein geringer Nutzungsbeitrag fällig. Wird der Teilverkauf über Heimkapital beziehungsweise Maxxcapital realisiert, ist auch die Beteiligung an Instandhaltungsmaßnahmen möglich.

Über Remax Germany

Remax, gegründet 1973 in den USA, ist das größte Immobilienmaklernetzwerk der Welt. Seine Wachstumskraft beruht zum einen auf der angebotenen Dienstleistung, zum anderen auf der Organisation als Franchisesystem. In den USA und Kanada hatte Remax erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zur allgemeinen Akzeptanz des Immobilienmaklers als professioneller Dienstleister. Remax Germany sitzt in Leinfelden-Echterdingen. Geschäftsführer ist Kurt Friedl, der über 50 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche mitbringt. In 215 Immobilienbüros vermitteln 850 Makler Immobilien in Deutschland. Weltweit arbeiten bei Remax derzeit etwa 137.000 Immobilienmakler in ca. 8.300 Büros in mehr als 110 Ländern. www.remax.de

Über Heimkapital

Heimkapital ist eine Immobilien-Plattform mit innovativen Finanzprodukten aus München. Das Unternehmen wurde 2019 von Dimitrij Miller, Julia Schabert und Benedikt Wenninger gegründet. Markteintrittsprodukt von Heimkapital ist der Immobilien-Teilverkauf. Diese innovative Form des Immobilienverkaufs ermöglicht den Heimkapital-Kunden einen Teilverkauf ihrer Immobilie gegen eine Sofortauszahlung. Damit lässt sich bislang gebundenes Kapital freisetzen und schafft freie Mittel für Immobilienbesitzer. Beim Immobilien-Teilverkauf bleibt der bisherige Eigentümer Haupteigner der Immobilie, Heimkapital wird stiller Teilhaber. Mehr Informationen unter: www.heimkapital.de

