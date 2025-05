Starthilfe fürs Leben mit HIV: Deutsche Aidshilfe feiert 10 Jahre Buddy.hiv / Das Buddy-Projekt bietet Begleitung für die schwierige Zeit nach der HIV-Diagnose

Deutsche Aidshilfe

Von Menschen mit HIV für Menschen mit HIV: Das Buddy-Projekt bietet Begleitung für die schwierige Zeit nach der Diagnose

Ein positiver HIV-Test stürzt die meisten Menschen immer noch in eine schwere Krise. Wie gut, in so einem Moment einen anderen Menschen an der Seite zu haben, der diese Situation bereits bewältigt hat! Genau das macht das Buddy-Projekt der Deutschen Aidshilfe möglich: Erfahrene HIV-Positive geben Starthilfe fürs Leben mit HIV. Und das seit genau 10 Jahren.

Das Buddy-Prinzip: Starthilfe auf Augenhöhe

"Die Buddys geben Unterstützung auf Augenhöhe", sagt Heike Gronski, Referentin für das Leben mit HIV bei der Deutschen Aidshilfe und Leiterin des Buddy-Projekts. "Fragen, die sich Menschen mit frischer Diagnose stellen, haben sie für sich selbst schon beantwortet. Und sie führen unmittelbar vor Augen, dass es heute möglich ist, gut und selbstbewusst mit HIV zu leben."

Das zeigt auch die Geschichte von Fabian, der seine HIV-Diagnose 2020 mitten im zweiten Covid-Lockdown bekam. "Medizinisch war alles schnell geregelt, aber psychisch ging es mir schlecht. Ich habe mich allein und schmutzig gefühlt", erinnert sich Fabian. Über Buddy.hiv stieß er auf Bert, der bereits seit 2004 positiv ist - und seit 2017 Buddy. Bert habe ihm gezeigt, dass das Leben weitergeht, sagt Fabian. "Ich bekam Antworten auf Fragen, die mir niemand anderes hätte geben können. Das ist absolut kein Vergleich zu Büchern oder dem Internet."

10 Jahre Buddy.hiv: Eine Erfolgsgeschichte

1.001 Personen haben die Buddys (zu deutsch etwa "Kumpel", "Gefährt*in") in den ersten zehn Jahren individuell begleitet, es gab mehr als 71.000 Aufrufe der Website.

Buddys werden in einer zweiteiligen Schulung auf ihre verantwortungsvolle ehrenamtliche Aufgabe vorbereitet. Die Qualität der Begleitungen wird kontinuierlich durch jährliche Fortbildungen und Vernetzungstreffen gesichert. Aktuell gibt es 67 aktive Buddys in 13 Bundesländern - mit sprachlichen Kompetenzen in insgesamt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch und Ungarisch.

Die Rückmeldungen der Nutzer*innen sprechen für sich: 98 % würden buddy.hiv uneingeschränkt weiterempfehlen, 79 % geben ihren Buddys die Bestnote für Kompetenz, 72 % die Bestnote für Nützlichkeit. Viele schreiben von einem tiefen Gefühl der Erleichterung und einem neuen Halt in einer emotional schwierigen Zeit. Die Buddys schließen damit eine Lücke zwischen medizinischer Behandlung und dem Beratungs- und Betreuungssystem der Aidshilfen.

Buddy.hiv entstand aus der Community heraus: Von Menschen mit HIV für Menschen mit HIV. In den Jahren 2013-2015 wurde buddy.hiv als Selbsthilfeprojekt entwickelt - bis heute wird es von der Community getragen und gestaltet.

Besonders häufig nehmen Menschen innerhalb der ersten sechs Monate nach ihrer Diagnose Kontakt zu buddy.hiv auf - genau dann, wenn Verunsicherung, Angst und Isolation am stärksten sind.

Selbsthilfe als positive Kraftquelle

"Ich bin unendlich dankbar, dass es Buddys wie Bert gibt", sagt Fabian, der sich heute selbst bei der Selbsthilfeinitiative "Positiv Handeln" in NRW engagiert. "Das Buddy-Projekt war mein erster Schritt nach außen. Dank Bert habe ich gemerkt, wie gut es tut, sich aktiv einzubringen, und habe über ihn später auch andere Positive kennengelernt und eine Community gefunden."

"Das Buddy-Projekt zeigt, welche Kraft in Selbsthilfe steckt und wie sich Hilfsangebote idealerweise in und mit den Communitys entwickeln lassen, für die sie gedacht sind", betont Heike Gronski. Das Buddy-Konzept funktioniere so gut, dass inzwischen vergleichbare Projekte in Österreich und Polen entstanden sind.

Neue Buddys gesucht

buddy.hiv sucht weiterhin nach engagierten Menschen mit HIV, die ihre Erfahrungen weitergeben möchten. Interessenten aus allen Teilen Deutschlands sind willkommen, ganz besonders aus Brandenburg, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.

Alle Informationen sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme finden sich unter:

https://buddy.hiv sowie www.aidshilfe.de/10jahrebuddy

Kostenlose Info-Materialien können im Shop der Deutschen Aidshilfe bestellt werden.

