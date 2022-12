China Matters

China Matters berichtet: Wie Chinas Guizhou sein Ökosystem schützt

Beijing, China (ots)

China Matters veröffentlicht eine Talkshow-Serie über die Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Die sechsteilige Talkshow mit dem Titel "The Talk with Guizhou" lädt sechs Gäste aus China und dem Ausland ein, um ihre Ansichten zu Themen wie der Förderung der ländlichen Wiederbelebung zu teilen, wie die lokale Kultur der Tourismusindustrie einen Schub verleihen kann und wie die Provinz ein besseres Ökosystem aufbauen kann.

In dieser Episode spricht China Matters mit William Brown, einem Professor an der chinesischen Xiamen-Universität. Brown lebt seit über drei Jahrzehnten in China. Im Jahr 2019 reiste er nach seiner ersten Reise im Jahr 1994 erneut durch China, und Guizhou war eines seiner Ziele.

"Als ich 1994 durch China fuhr, war Guizhou einer der Orte mit schlechtesten Straßenqualität ", sagt Brown. "Aber 2019, meine Güte, die Straßen, die Autobahnen, die Tunnel, die schönen Brücken über diese tiefen Täler, die Infrastruktur war so gut wie überall sonst in China."

Brown spricht auch darüber, wie Guizhou ein besseres Ökosystem aufzubauen versucht.

Nach jahrelangen Bemühungen zur Aufforstung stehen die Wachstumsrate der Waldbedeckung und der Aufforstungsbereich von Landwirtschaftsflächen in Guizhou an erster Stelle in China. Ein Mittel, das zu diesen Errungenschaften beigetragen hat, ist das Baumpflanzungsprogramm, das die Kohlenstoffemissionen sinken und die Armut bekämpfen soll. Unternehmen und Einzelpersonen in ganz China können für den Ausgleich ihres CO2 -Fußabdrucks bezahlen, während die Menschen in weniger entwickelten Gebieten in Guizhou für das Pflanzen von Bäumen bezahlt werden.

"Sie wollen damit nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch das Leben der Menschen verbessern", sagt Brown. "Es ist also ein sehr ganzheitliches Konzept, bei dem der Umweltschutz und die Umwelt im Vordergrund stehen. "

