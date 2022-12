China Matters' Feature: Gäste aus deutscher Partnerstadt sind immer willkommen in Qingdao

China Matters

Qingdao ist eine internationale Partnerstadt Regensburgs, eine wichtige Wirtschaftsstadt und offene Küstenstadt in Ostchina. Sie ist heutzutage überdies auch als von den Vereinten Nationen anerkannte "Filmhauptstadt" und "Bierstadt" bekannt.

Das Jahr 2022 markiert nicht nur den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland, sondern auch den 13. Jahrestag der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Qingdao und Regensburg. In diesem Jahr sind die Kontakte zwischen den beiden Städten noch häufiger und enger geworden. Schon seit April dieses Jahres veröffentlicht die Regensburger Zeitung die aktuellen Nachrichten von Qingdao, um die Geschichte der Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten und so den gesellschaftlich-kulturellen Austausch zwischen den beiden Städten und die Freundschaft zwischen den beiden Völkern weiter zu vertiefen.

Das Video nutzt die Regensburger Zeitung als Ausgangspunkt und lädt Johannes Honke, den Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens, dazu ein, über seine Erfahrungen im Handel zwischen China und Deutschland zu berichten und über Filme aus Qingdao zu sprechen. Er hat aus den Zeitungsberichten unter anderem erfahren, dass sich die Film- und Fernsehindustrie in Qingdao in den letzten Jahren rasant entwickelt hat und mittlerweile viele hochwertige Film- und Fernsehproduzenten aus der ganzen Welt anzieht. Er hoffte, dass die beiden Städte in Zukunft ihren Austausch in verschiedenen Bereichen weiter ausbauen und ihre freundschaftlichen Beziehungen somit gemeinsam auf eine neue Ebene heben können.

