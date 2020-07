Wann wartet laut Horoskop eine ernsthafte Beziehung auf Sie? / Mit Hawaya auf Suche nach einer festen Beziehung

Hawaya

Es ist Tatsache, dass 2020 bisher ein schwieriges Jahr für uns alle war. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir das Vertrauen in die Liebe und eine ernsthafte Beziehung verlieren müssen. Denn dieses Jahr bietet uns viele Möglichkeiten in Sachen Beziehung. Wie wäre es also mit einem Blick in Ihr Horoskop 2020?

Dieser Guide fasst ihr Liebesleben für den Rest des Jahres 2020 zusammen: Was Sie in Ihrem Liebesleben erwartet, wann Sie damit rechnen können und in wen Sie glücklich verliebt sein werden. Der erste Schritt ist dabei offen für Kommunikation zu sein, das Vertrauen in die Liebe nicht zu verlieren und vielleicht sogar Dating-Apps, wie Hawaya, eine Chance zu geben! 2020 ist genau der richtige Moment neue und ernsthafte Schritte in Ihrem Leben zu unternehmen. Wieso also nicht mit Hilfe von modernen Technologien, die dabei helfen Partner zu finden, die auch an einer ernsthaften Beziehung interessiert sind?

Widder

Der ideale Partner für den Widder, der meist eine leidenschaftliche Liebe sucht, ist der Wassermann. Wenn Sie ein friedliches Zuhause mit einem festen Partner suchen, der Sie jederzeit unterstützt, sind Fische und Skorpion eine gute Wahl.

Ihr Liebesglück 2020 beginnt schon diesen Juli - im Oktober bauen sich diese Chancen aus und Sie könnten die Person finden, die Sie schon immer gesucht haben.

Vielleicht findet sich Ihr Traumpartner ja sogar in einer Dating-App? Unser Vorschlag für die besonders skeptischen Widder, sind Apps mit "Selfie Verification"-System: Die Dating App Hawaya bietet diese Option, sodass Sie sich stets wohl und sicher fühlen können. Außerdem besteht die Möglichkeit einen Freund oder ein Familienmitglied, dem Sie vertrauen, einzubeziehen, um Feedback und Ratschläge zur Konversation von ihm zu erhalten.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. September - 3. Oktober, 28. Oktober - 22. November, 16. Dezember - 31. Dezemb er

Stier

Mit den Sternzeichen Steinbock und Jungfrau gehen Stiere auf Nummer sicher - Mit einer Waage jedoch, entdecken Stiere neue Horizonte und wachsen über sich hinaus. Stiere sollten bei der Suche nach der wahren Liebe nie ihre Hoffnung verlieren, denn 2020 bietet die Möglichkeit eine große Liebesgeschichte zu schreiben. Die eigentliche Frage jedoch ist: Sind Sie bereit dafür? Wenn Sie Ihre Gefühle und Emotionen richtig vermitteln, kann Sie niemand daran hindern, sich die Wünsche Ihres Herzens zu erfüllen.

Viele Stiere haben Schwierigkeiten den ersten Schritt zu machen.

An diesem Punkt kommt Hawaya ins Spiel und bietet relevante Chat-Tools und personalisierte "Opener" für gute Gespräche.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 22. November - 16. Dezember

Zwillinge

Waage- und Wassermann-Sternzeichen sind großartige Optionen für Zwillinge, denn bei Ihnen wird Tradition groß geschrieben. Mit Schützen finden Sie jedoch oftmals große Leidenschaft. Alle die noch nach der großen Liebe suchen, werden Ende 2020 ihre Antwort finden. Die Liebe wartet an einem Ort auf Sie, an dem Sie sie nie vermutet hätten. Unser Vorschlag für innovative Zwillinge ist es zuverlässigen Praktiken, wie Dating-Apps, eine Chance zu geben.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 26. Juni - 8. August, 16. Dezember - 31. Dezember

Krebs

Die lang ersehnte Liebe finden Krebse oft in den Skorpionen.

Leidenschaft hingegen erwartet Sie bei Widdern und Schützen.

Ab Mitte Mai steht der großen Liebe und vielleicht sogar einer baldigen Heirat nichts mehr im Wege. Alles was hierbei zu beachten ist, ist die Kommunikation nicht abzublocken und für neue Menschen in Ihrem Leben offen zu sein. Der oder die Richtige könnte auch beim Online-Dating auf Sie warten. Hawaya, dessen Matchrate ständig steigt, steht ganz oben auf der Liste und konnte in der Vergangenheit bereits viele Paare connecten.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 8. August - 6. September

Löwe

Löwen finden bei Waagen ihren sicheren Hafen. Aber auch mit Stieren stehen die Chancen für die Liebe gut.

2020 haben Löwen mit Sicherheit großes Glück in der Liebe - Aber auch Sie müssen neue Dinge wagen, um die wahre Liebe zu finden. Versuchen Sie beispielsweise nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen - Hören Sie der anderen Person zu.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. September - 3. Oktober

Jungfrau

Stiere, Steinböcke und Jungfrau haben eine Gemeinsamkeit: Ihren akribischen Charakter - ein gutes Fundament für eine langfristige und verlässliche Ehe. Schützen gehören zu den Sternzeichen, die Sie jedoch ständig aufs Neue überraschen könnten.

2020 läuft es für Sie auf eine ernsthafte Beziehungen hinaus. Sie sollten sich dieses Jahr auf die wahre Liebe vorbereiten - Sie sollten sicher sein, wenn die Person vor Ihnen steht. Den Rahmen für diese Sicherheit bietet Hawaya, denn der Spezialmodus macht es möglich ausschließlich und monogam mit DER einen Person zu kommunizieren, wenn Beide es so möchten.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. September - 3. Oktober

Waage

Gleich und Gleich gesellt sich gern - Waagen finden oft im eigenen Sternzeichen den Partner für eine langjährige Liebe. Die Sternzeichen Zwillinge, Wassermann und Jungfrau könnten Ihnen jedoch ebenfalls eine friedliche und harmonische Zeit bescheren.

Hören Sie in diesem Jahr auf, ständig die Vor- und Nachteile abzuwägen. Nehmen Sie all Ihren Mut zusammen, um die wahre Liebe zu finden. Denn seit April stehen die Sterne hierfür besonders gut! Wie wäre es auf die Bemühungen des Universums mit der Anmeldung bei Hawaya zu reagieren?

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. Juni - 8. August, 28. Oktober - 22. November

Skorpion

Ideale Partner für eine dauerhafte und friedliche Beziehung sind Krebse und Jungfrauen.

Mit Wassermännern kann jedoch eine Liebe erfahren werden, die Sie noch nie zuvor erlebt haben. Die "bedeutungsvolle" Beziehung, die Sie schon seit Langem suchen, wird 2020 sicher auf Sie zukommen - Wir empfehlen, dass Sie dies nicht dem Zufall überlassen. Gehen Sie aktiv auf die Suche!

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 8. August - 6. September, 22. November - 16. Dezember

Schütze

Der Schlüssel zur wahren Liebe liegt für Schützen in Fischen verborgen! Ein gutes Match für entspannte und friedliche Beziehungen sind Jungfrauen, Zwillinge und Krebse.

Das Jahr 2020 kann ein echter Segen für Schütze sein. Vielleicht startete das Jahr langsam in Sachen Liebe, wird jedoch zum Ende des Jahres mit großen Schritten aufholen. Verliebt? Verlobt? Verheiratet? Auf Hawaya suchen Singles nach bedeutungsvollen und echten Beziehungen - Sie werden die hier die Person finden, die Sie suchen und die Ihnen Glück und Kraft schenkt.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. Juni - 8. August, 16. Dezember - 31. Dezember

Steinbock

Die fleißigen Steinböcke finden große Unterstützung in den Zeichen Jungfrau und Stier. Mit Krebsen als ruhigen Gegenpol, kann eine überraschende Liebe entfacht werden. Haben Sie lange nach einer tiefen und bedeutungsvollen Beziehung gesucht? 2020 ist genau das richtige Jahr dafür: Gegen Ende des Jahres kommt Zug in ihr Liebesleben. Bleiben Sie trotzdem geduldig und lassen Sie auch digitale Beziehungen in Ruhe zu echten Verbindungen wachsen.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 8. August - 6. September, 6. September - 3. Oktober

Wassermann

Für den innovativen Wassermann bedeuten Widder die ewige Liebe! Ein harmonisches Miteinander ist jedoch auch mit Zwillingen, Waagen und Skorpionen möglich.

Mit einem komplizierten Start ins Liebesleben 2020, kommen gegen Mitte des Jahres doch heiße Gefühle auf. Auch für schüchterne Singles stehen die Sterne gut. Beim Online-Dating mit Hawaya gibt es für weibliche Nutzer die Option sein Profilbild vorerst zensieren zu lassen - nach einem Match werden die Bilder für das Gegenüber freigegeben.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. September - 3. Oktober, 28. Oktober - 22. November.

Fische

Romantische Fische finden in Widdern ein zuverlässiges Gegenüber. Abwechslung und Schwung bringen Krebse und Stiere in ihr Liebesleben.

Aufregenden und leidenschaftlich wird das Jahr 2020 definitiv. Funken fliegen und können in einer großen Liebe enden!

Experimentierfreudige Fische können auf Hawaya setzen und gleichzeitig die Sicherheit und ständig neue Funktionen der Plattform genießen.

Diese Tage spielen in Ihrem Liebesleben ein ganz besonders große Rolle: 6. September - 3. Oktober, 22. November - 16. Dezember

