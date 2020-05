ARD Das Erste

Druckfrisch - Neue Bücher mit Denis Scheck

Am Sonntag, 24. Mai 2020, um 23:35 Uhr über die Abgründe Stockholms und die unbekannte Welt der Waldbienen

München (ots)

In der nächsten Ausgabe von "Druckfrisch" am Sonntag, 24. Mai 2020, um 23:35 Uhr im Ersten trifft Denis Scheck Schwedens neuen Krimi-Star Niklas Natt och Dag, Journalist und Sprössling des ältesten schwedischen Adelsgeschlechts, der mit "1793" und jetzt "1794" in seiner Heimat Bestseller landete. Und Scheck blickt mit dem Soziobiologen und Professor Jürgen Tautz in die kaum bekannte Welt der Waldbienen.

Niklas Natt och Dag: 1794

Stockholm am Ende des 18. Jahrhunderts. Der Geist der Französischen Revolution hat auch Schweden erfasst. Doch nach dem tödlichen Attentat auf den aufklärerischen König Gustav III. reißen Adel und Kirche wieder die Macht an sich. In dieser chaotischen Umbruchzeit siedelt Niklas Natt och Dag seine historischen Kriminalromane an. Ein merkwürdiges Duo, der handfeste und manchmal handgreifliche Stadtknecht Mickel Cardell und der feinsinnige Jurist Emil Winge, Sohn des verstorbenen Ermittlers Cecil Winge aus Band 1, tauchen ein in die Abgründe Stockholms: Eine junge Frau wurde in der Hochzeitsnacht bestialisch ermordet, angeblich von ihrem adligen Ehemann, der daraufhin ins "Tollhaus" eingewiesen wurde. Die Aufklärung des Verbrechens führt durch Schmutz, Elend und Intrigen - meisterhaft sinnlich erzählt. So finster hat das propere Schweden noch nie ausgesehen.

Jürgen Tautz: Honigbienen - Geheimnisvolle Waldbewohner

Seit ihre Zahl zurückgeht, sind Bienen zum Symbol unseres Raubbaus an der Natur geworden. Neben den bedrohten Wildbienen und den Zuchtbienen der Imker lenkt Jürgen Tautz in seinem neuen Buch den Blick auf eine kaum bekannte Welt: den Wald als den ursprünglichen Lebensraum der Honigbienen. Wir kennen die Honigbiene als Nutztier, aber eigentlich, so Deutschlands bekanntester Bienenforscher, ist sie ein Wildtier, das seine Stöcke in Baumhöhlen einrichtet. Dort ist sie sehr viel robuster und widerstandsfähiger gegen Parasiten und Schädlinge - solange die Wälder intakt sind. In einem großartigen Bildband mit Fotos von Ingo Arndt erzählt Tautz von den wildlebenden Honigbienen, von denen es noch viele Populationen gibt. Allerdings hängt auch ihr Überleben am Faktor Mensch. Eine ungebremste industrielle Forstwirtschaft wird auch den zähesten Bienenvölkern den Garaus machen.

Und: Denis Scheck empfiehlt zum 250. Geburtstag des großen Denkers die Biographie "Hegel - Philosoph der Freiheit" von Klaus Vieweg. Wie immer kommentiert Denis Scheck im Parforceritt die aktuelle "Spiegel"-Bestellerliste (diesmal: Sachbuch). Moderation: Denis Scheck; Regie: Andreas Ammer. Redaktion: Christoph Bungartz (NDR), Katrin Schumacher (MDR), Armin Kratzert (BR) und Susanne Schettler (WDR).

