RINGANA Tipps zum Welt-Menopause Monat Oktober: Gut versorgt durch die Wechseljahre

St. Johann i.d. Haide (ots)

RINGANA gibt Tipps, wie Frauen noch besser durch diese Zeit des Umbruchs kommen können.

Wie viele Menschen das Thema betrifft, zeigt die Hochrechnung der demografischen Entwicklungen: 2030 werden weltweit 1,2 Milliarden Frauen in oder nach den Wechseljahren sein. Ein Grund mehr, dieses Thema im Oktober, dem Welt-Menopause-Monat, in den Fokus zu rücken, um es noch stärker zu enttabuisieren. Auch gibt dies die Möglichkeiten, über die vielfältigen Symptome, die die Wechseljahre mit sich bringen können, zu sprechen. RINGANA gibt Tipps rund um einige der häufigsten Symptome, so dass Frauen noch besser durch diese Zeit des Umbruchs kommen können:

Osteoporose entgegenwirken

Leider ist auch Osteoporose, eine Skeletterkrankung, bei der sich die Knochensubstanz verstärkt abbaut, oft ein Thema in den Wechseljahren. Die Gelenke des menschlichen Körpers funktionieren wie Scharniere, man muss sie pflegen und schützen, um ihre Funktion sicherzustellen. Die spezielle Formulierung in CAPS move verhilft zum Erhalt der Mobilität und zu mehr Leichtigkeit im Alltag.

Allgemeines Wohlbefinden stärken

CAPS fem sind die perfekten Alltagsbegleiter für Frauen dank hochwirksamer Substanzen aus der Natur: Damiana ist seit der Maya-Zeit als natürliches Aphrodisiakum bekannt. Der Extrakt verleiht der weiblichen Sexualität einen sanften Auftrieb. Kiefernrindenextrakt ist ein Allrounder in Sachen Frauengesundheit: Er ist eine Substanz für jede Lebensphase und wurde in zahlreichen Studien im Bereich der Menstruation und der Wechseljahre untersucht. Der Gehalt an Shatavari-Wurzelextrakt ist in der neuen Rezeptur erhöht worden. Es ist ein echter Alleskönner in jedem Lebensabschnitt und sorgt speziell in den Wechseljahren für mehr Wohlbefinden.

Proteine gegen den Abbau der Muskelmasse

Zwischen dem 45. und dem 90. Lebensjahr verliert ein gesunder Mensch etwa die Hälfte seiner Muskelmasse. Die Muskeln älterer Menschen sind daher im Allgemeinen kleiner, schwächer und ermüden schneller. Ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die abnehmende Muskelmasse ist eine ausreichende Aufnahme von Protein. SPORT protein von RINGANA versorgt mit verschiedenen pflanzlichen Eiweißquellen und erzielt damit eine ideale biologische Wertigkeit für langanhaltende Proteinversorgung. Es enthält alle wichtigen Aminosäuren und ist nicht nur ideal für alle Sportler, sondern auch als Ergänzung für Veganer und Vegetarier und ältere Personen.

