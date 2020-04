TeleDoctor24 GmbH

Thomas Stupica wird neuer Leiter der Unternehmenskommunikation bei TeleDoctor24

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Thomas Stupica (50) hat am 6. April 2020 die Leitung der Unternehmenskommunikation bei der TeleDoctor24 GmbH übernommen. In der neu geschaffenen Funktion steuert er das Team der externen und internen Unternehmenskommunikation.

Nach seinem Studium der Rechts- und Politikwissenschaften in München hat der gelernte Journalist unter anderem für öffentlich-rechtliche und private Radio- und TV Stationen im In und Ausland als Redakteur und Auslandskorrespondent gearbeitet. Seine Arbeiten wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnet. In den vergangenen 10 Jahren war Herr Stupica bei diversen deutschen TV Stationen und Produktionsfirmen in leitender Funktion beschäftigt.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundene Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass wir die Erfolgsgeschichte von TeleDoctor24 weiterschreiben werden", so Thomas Stupica über seine Bestellung.

"Mit Thomas Stupica haben wir einen erfahrenen Kommunikationsprofi für unsere Führungsspitze gewonnen. Er verfügt über hervorragende Expertise aus Journalismus, Industrie und Medizin und kennt somit unsere Branche sehr gut. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass unsere Kommunikation unter seiner Führung einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens leisten wird", so Jörn Meyer, CEO der TeleDoctor24 GmbH.

Zu TeleDoctor24

Die TeleDoctor24 GmbH wurde im Jahr 2019 in Frankfurt gegründet und ist seit März 2020 in Deutschland im Bereich der Telemedizin aktiv tätig. Ausschließlich in Deutschland zugelassene Fachärzte aus derzeit 20 Fachbereichen stehen den Patienten in Online Sprechstunden sieben Tage die Woche zur Verfügung. Als ärztlicher Direktor fungiert Dr. Jama Jahanyar. Die medizinische Leitung betreut Dr. Kaneschka Jahanyar. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.tele-doctor24.de.

Pressekontakt:

TeleDoctor24 GmbH

Bockenheimer Landstrasse 17-19

D-60325 Frankfurt am Main

E-Mail: presse@tele-doctor24.de

Original-Content von: TeleDoctor24 GmbH, übermittelt durch news aktuell