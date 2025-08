Carrier Global Corporation

Carrier schließt Übernahme der Blaich Automation GmbH ab und eröffnet erste Niederlassung von Automated Logic in Deutschland

Palm Beach Gardens, Fla. (ots/PRNewswire)

Die Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, hat heute die Übernahme der Blaich Automation GmbH als Außenstelle von Automated Logic bekannt gegeben. Blaich Automation ist ein deutscher Anbieter von integrierten Automatisierungslösungen für Gebäude, Industrieanlagen und Medientechnik. Automated Logic ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für das Gebäudemanagement.

Mit dieser Akquisition eröffnet Automated Logic seine erste eigene Niederlassung in Deutschland und erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich der intelligenten Gebäudeautomation in der größten europäischen Volkswirtschaft erheblich. Blaich Automation liefert fortschrittliche, kundenspezifische Steuerungssysteme für unternehmenskritische Bereiche wie Rechenzentren, Pharmazeutika und Industrieanlagen.

„Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt zur Stärkung der Präsenz von Automated Logic in Mitteleuropa und zur Erweiterung unserer Fähigkeit, integrierte, intelligente Gebäudelösungen in Hochleistungsbereichen mit hoher Nachfrage zu liefern", sagte Karl Boerner, Geschäftsführer, Mitteleuropa, Carrier Commercial Climate Solutions Europe. „Das technische Fachwissen und der ausgezeichnete Ruf von Blaich in Bezug auf die Liefertreue passen perfekt zu den globalen Kompetenzen und dem Engagement von Automated Logic, Kunden bei der Optimierung der Gebäudeperformance, Energieeffizienz und Betriebsstabilität zu unterstützen."

Blaich Automation wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Stuttgart. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Programmierung und Integration einheitlicher Steuerungsplattformen spezialisiert, die Gebäudemanagement, industrielle Automatisierung und Medientechnologien miteinander verbinden. Das Unternehmen ist bekannt für seine Fähigkeit, nahtlose End-to-End-Lösungen zu liefern, die auf komplexe betriebliche und gesetzliche Umgebungen zugeschnitten sind.

„Der Beitritt zu Carrier als Außenstelle von Automated Logic stellt ein aufregendes neues Kapitel für Blaich Automation dar", sagte Daniel Blaich, Gründer und Geschäftsführer von Blaich Automation. „Die Führungsposition von Automated Logic im Bereich intelligenter Gebäudetechnologien und unser gemeinsames Engagement für Innovation und Qualität werden es uns ermöglichen, unseren Einfluss auszuweiten und unseren Kunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Als Teil von Automated Logic bleiben die bestehende Führung und das Team von Blaich bestehen und betreuen die Kunden weiterhin von ihrem Standort in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.automatedlogic.com oder folgen Sie Automated Logic auf LinkedIn.

Informationen zu Carrier

Die Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, hat sich der Entwicklung von Innovationen verschrieben, die Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Durch bahnbrechende Fortschritte bei Klimalösungen wie Temperaturkontrolle, Luftqualität und Transport verbessern wir Menschenleben, unterstützen kritische Industrien und gewährleisten den sicheren Transport von Lebensmitteln, lebensrettenden Medikamenten und vielem mehr. Seit der Erfindung der modernen Klimaanlage im Jahr 1902 verfolgen wir ein klares Ziel: die Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden und die Welt, in der wir leben. Wir sind weiterhin führend, weil unsere erstklassige, integrative Belegschaft den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns stellt. Weitere Informationen finden Sie unter corporate.carrier.com oder folgen Sie Carrier in den sozialen Medien unter @Carrier.

Carrier. For the World We Share.

Informationen zu Automated Logic Corporation

Automated Logic Corporation bietet innovative Lösungen für das Gebäudemanagement an, die die Energieeffizienz und den nachhaltigen Betrieb von Gebäuden maximieren und gleichzeitig den Komfort gewährleisten. Die intuitiven Produkte des Unternehmens steuern und überwachen Gebäudefunktionen wie Heizung, Klimatisierung und Beleuchtung für gewerbliche Bürogebäude, Bildungseinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Behörden und Rechenzentren über ein globales Netzwerk unabhängiger Händler und Niederlassungen. Automated Logic ist Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.automatedlogic.com oder folgen Sie Automated Logic auf LinkedIn.

