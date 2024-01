Carrier Global Corporation

Carrier schließt Übernahme von Viessmann Climate Solutions ab

Wichtiger Meilenstein in der Transformation von Carrier zum weltweit führenden Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen

Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) gab heute bekannt, dass die Übernahme von Viessmann Climate Solutions von der Viessmann Group abgeschlossen wurde. Die Transaktion ist ein weiterer bedeutender Schritt in der Portfoliotransformation von Carrier. Sie stärkt die globale Unternehmensposition als führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen.

Durch den Zusammenschluss wird das bestehende Portfolio von Carrier um eine Premiummarke mit einem differenzierten Modell für den Direktkanalvertrieb an Installateure und einen führenden Anbieter von äußerst effizienten und erneuerbaren Klimalösungen mit einer über 100-jährigen Erfolgsgeschichte in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit erweitert. Die 12.000 hoch talentierten Teammitglieder von Viessmann Climate Solutions stärken die Position von Carrier als weltweit führender HVAC-Anbieter weiter und positionieren Carrier nun im schnell wachsenden Bereich Residential and Light Commercial (RLC) in Europa. Thomas Heim, der zuvor Viessmann Climate Solutions leitete, wird den Bereich RLC HVAC von Carrier in Europa, dem Nahen Osten und Afrika führen, zu dem auch Viessmann Climate Solutions und das RLC-Geschäft von Carrier in der Region, einschließlich Riello, gehören.

„Durch den Zusammenschluss mit Viessmann Climate Solutions entsteht das umfassendste und differenzierteste Angebot an nachhaltigen Klimatechnologien und -dienstleistungen in der heutigen Branche", sagt David Gitlin, Chairman und CEO von Carrier. „Die Transaktion, zusammen mit den geplanten Ausstiegen aus unseren Bereichen Fire & Security und Commercial Refrigeration, wird das Geschäft von Carrier in ein wachstumsstärkeres Geschäft mit einem klaren Fokus und Mandat auf die global führende Rolle bei intelligenten Klima- und Energielösungen umwandeln."

Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, tritt mit sofortiger Wirkung dem Verwaltungsrat von Carrier bei. „Ich freue mich darauf, eng mit Dave und seinem Führungsteam sowie meinen Verwaltungsratskollegen zusammenzuarbeiten, um einen zukunftssicheren, wirklich globalen Klimachampion aufzubauen", beschreibt Max Viessmann. „Ich freue mich sehr über diese Kombination, die die perfekte Grundlage schafft, um Wachstumschancen zu nutzen und die Auswirkungen für kommende Generationen zu maximieren."

Mit der Übernahme von Viessmann Climate Solutions positioniert sich Carrier als Anbieter digital basierter, skalierbarer, durchgängig nachhaltiger Klima- und Energielösungen, der alle häuslichen Anforderungen an Heizung, Kühlung, erneuerbare Energien, Photovoltaik, Batteriespeicher und Energiemanagement erfüllt.

Über Carrier

Carrier Global Corporation ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, Lösungen zu entwickeln, die für Menschen und unseren Planeten in der Zukunft relevant sein werden. Von Anfang an waren wir führend bei der Entwicklung neuer Technologien und völlig neuer Branchen. Heute sind wir weiter führend, da wir über eine von Diversität geprägte Mitarbeiterschaft von Weltklasse verfügen, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter corporate.carrier.com. Alternativ können Sie @Carrier in sozialen Medien folgen.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um (insoweit sie keine historischen oder gegenwärtigen Tatsachen feststellen) „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß Wertpapiergesetzen handelt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen die aktuellen Erwartungen des Managements oder die geplante zukünftige operative und finanzielle Leistung von Carrier darstellen, basierend auf Annahmen, die zur Zeit als gültig betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Wörtern wie „glauben", „erwarten", „Erwartungen", „Pläne", „Strategie", „Aussichten", „Schätzung", „projizieren", „angestrebt", „voraussichtlich", „wird", „sollte", „voraussehen", „Hinweis", „Ausblick", „zuversichtlich", „im Plan" und anderen Wörtern mit ähnlichen Bedeutungen in Verbindung mit einer Diskussion der zukünftigen operativen oder finanziellen Leistung identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Folgendes enthalten: Aussagen in Bezug auf revidierter Ausblick und Hinweis, zukünftige Umsätze, Einnahmen, Cashflow-Werte, Betriebsergebnisse, Bargeldverwendungen, Aktienrückkäufe, Steuersätze und andere Messwerte für die finanzielle Leistung; Aussagen in Bezug auf die erwarteten Auswirkungen und Vorteile der Transaktionen zur Transformation unseres Portfolios, einschließlich des Erwerbes und der Integration von Viessmann Climate Solutions, Zukunftspläne, Strategien oder Transaktionen von Carrier; Aussagen in Bezug auf die Pläne von Carrier für die Fremdkapitalaufnahme; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, aufgrund der die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Weitere Informationen zur Identifizierung von Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den Berichten von Carrier in den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission („SEC") eingereicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind stets nur für das Datum gültig, an dem diese Aussagen gemacht wurden. Carrier unterliegt keiner Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung dieser Aussagen, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände, es sei denn, geltende Gesetze schreiben etwas anderes vor.

