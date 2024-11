Chengdu Science and Technology Bureau

Chengdu organisiert Matchmaking-Veranstaltung für technologische Transformation

Am 18. November fand in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, eine Matchmaking-Veranstaltung für wissenschaftliche und technologische Errungenschaften statt, an der 500 Spitzenuniversitäten, Forschungseinrichtungen, Technologieunternehmen, Finanzinstitute und Technologietransferagenturen teilnahmen.

Die Veranstaltung zielte darauf ab, eine Plattform sowohl für die technologische Nachfrage- als auch für die Angebotsseite zu schaffen, um die Transformation wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften in Chengdu weiter zu erleichtern, so die Organisatoren.

Während der Veranstaltung stellten die Chinesische Akademie der Wissenschaften, die Tsinghua-Universität, die Shanghai Jiao Tong-Universität, die Chinesische Universität für Wissenschaft und Technologie, die Sichuan-Universität und die Chinesische Universität für elektronische Wissenschaft und Technologie insgesamt über 400 wissenschaftliche und technologische Errungenschaften vor.

Die Stadtregierung von Chengdu unterzeichnete ein strategisches Kooperationsabkommen mit der City University of Hong Kong, um die Zusammenarbeit unter anderem in folgenden Bereichen zu vertiefen: Förderung der Transformation wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften in Chengdu, gemeinsamer Aufbau einer Plattform für wissenschaftliche und technologische Innovation, Einführung und Förderung hochrangiger innovativer Talente und gemeinsame Einrichtung eines Fonds für wissenschaftliche und technologische Innovation.

Die Bezirke, Kreise und kreisfreien Städte von Chengdu unterzeichneten Kooperationsvereinbarungen mit Universitäten, Forschungsinstituten und Unternehmen über 17 Transformationsprojekte.

Xinghan Hangyu Technology Co Ltd unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem Bezirk Longquanyi in Chengdu über ein Projekt zum Bau einer Produktionseinrichtung für wiederverwendbare Flüssigtreibstoff-Trägerraketen. Duan Tao, stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens, sagte, sein Unternehmen habe sich für Chengdu wegen des idealen Innovationsumfelds entschieden.

Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 4 Mrd. Yuan (552 Mio. USD) wird sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung kleiner, mittlerer und großer kommerzieller Trägerraketen sowie von Raketentriebwerken mit Flüssigtreibstoff konzentrieren.

Mehr als 30 Forschungsteams führten auf der Veranstaltung Roadshows durch und konzentrierten sich dabei auf Bereiche wie elektronische Informationen, intelligente Fertigung, Pharmazeutika und Gesundheit, Luft- und Raumfahrt, umweltfreundliche und kohlenstoffarme Technologien, neue Werkstoffe, künstliche Intelligenz, Low-Altitude Economy und Wasserstoffenergie.

Zhai Shaojian, stellvertretender Geschäftsführer von Chengdu Zhongkewei Information Technology Research Institute Co Ltd, der auf der Roadshow das Low-Orbit-Breitbandsatellitenterminal-Projekt seines Unternehmens vorstellte, sagte, das Projekt sei auf große Resonanz gestoßen, und viele Partner hätten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit zum Aufbau einer gemeinsamen industriellen Kette bekundet.

Beamte des Wissenschafts- und Technologiebüros in Chengdu erklärten, dass sie regelmäßig derartige Matchmaking-Veranstaltungen abhalten werden, um inländische und internationale Innovationsressourcen zusammenzubringen und so einen globalen Markt für Technologietransaktionen zu schaffen.

