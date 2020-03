LALALAB.

Soziale Bindung in Zeiten von Corona und Social Distancing: LALALAB. startet Initiative, um Freude zu verbreiten

Düsseldorf (ots)

Die Fotodruck-App LALALAB. stellt ihren Nutzern 50.000 kostenlose Postkarten für den Versand an Freunde und Verwandte zur Verfügung

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation hat sich LALALAB. eine besondere Aktion für seine Nutzer überlegt, um durch eine symbolische Geste Freude zu verbreiten. Der Anbieter einer der am häufigsten heruntergeladenen Fotodruck-Apps in ganz Europa stellt sein Know-how in den Dienst der sozialen Verbundenheit und bietet 50.000 kostenlose, personalisierbare Postkarten an. Diese können Nutzer der App ab heute erstellen und damit einem geliebten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

"Social Distancing ist ein wesentlicher Bestandteil, um das Virus zu bekämpfen, aber es ist genau so wichtig, die soziale Bindung zu nahestehenden Personen aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund haben wir diese Initiative ins Leben gerufen, um allen etwas Trost zu schenken", erklärt Romain Coirault, CEO von LALALAB. "Ob es sich nun um die Großeltern handelt, die mit virtueller Kommunikation nicht vertraut sind, oder ob es einfach eine kleine Geste gegenüber einem geliebten Menschen ist: Wir hoffen, dass die Aufmerksamkeit den Empfängern in dieser schwierigen Zeit ein Lächeln beschert."

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen Nutzer lediglich den Code SPREADJOY direkt in der App eingeben.

Über LALALAB.

LALALAB., Europas führende Fotodruck-App, verwandelt auf dem Smartphone gespeicherte Momente in bleibende Erinnerungen. Mit der gleichnamigen Anwendung können Poster, Fotoalben und weitere kreative Fotoprodukte direkt vom Smartphone aus erstellt und nach Hause geliefert werden. LALALAB. ist in über 70 Ländern und in fünf Sprachen erhältlich. Heute zählt die App über 10 Millionen Benutzer und ist die am höchsten bewertete Fotodruck-App sowohl für Android als auch für iOS. Das 2012 in Frankreich gegründete Start-up wurde 2016 mit der Exacompta Clairefontaine Gruppe fusioniert und gewinnt seitdem kontinuierlich an Popularität. Das Herzstück von LALALAB. ist ein lebendiges, kreatives und junges Team, das sich dem Dienst am Kunden und dem täglichen Austausch von inspirierenden Ideen verschrieben hat.

Weitere Informationen finden Sie unter lalalab.com/de/, auf Instagram oder Facebook. LALALAB. ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store kostenlos verfügbar.

