In ihrer Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung hat sich die Bundesregierung unter anderem die Digitalisierung behördlicher Vorgänge auf ihre Fahnen geschrieben. Bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen kommt sie jedoch nur schwer in Fahrt. Im vergangenen Jahr sind nur zehn Prozent der insgesamt 54 Millionen Zulassungsvorgänge online bei den örtlichen Zulassungsstellen eingereicht worden. Mit ihrem neuen Webshop "KFZ ZULASSUNGEN 24/7" für Privatkunden will die Kölner PremiumZulasser eG der Flaute entgegensteuern und einen Beitrag zur weiteren Digitalisierung des Zulassungswesens in Deutschland leisten.

Warten auf einen Termin beim Straßenverkehrsamt. Schlangen vor den Schaltern der Zulassungsstelle. Stress. Das muss nicht sein. Mit ihrem neuen Webshop "KFZ ZULASSUNGEN 24/7" bieten die Kölner PremiumZulasser eG und ihre Mitgliedsbetriebe insbesondere Privatpersonen die Möglichkeit, die Unternehmensgruppe mit Services rund um die Zulassung von Kraftfahrzeugen einfach, schnell und sicher zu beauftragen.

"Bei der Entwicklung von "KFZ ZULASSUNGEN 24/7" standen die marktentscheidenden Aspekte Usability und Datensicherheit sowie die Verknüpfung mit unserer bewährten Zulassungssoftware PZeG.online im Mittelpunkt", betont Florian Cichon, Vorstandsvorsitzender der PremiumZulasser eG. Der Shop steht Nutzern an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr zur Verfügung und kann von überall her online genutzt werden. "Bestellungen über unseren Shop sind so einfach wie Bestellungen bei Amazon", betont der Chef der Genossenschaft.

Mit dem neuen Angebot wollen die PremiumZulasser ihre führende Stellung im Markt weiter ausbauen. Von den 1,85 Millionen Vorgängen, die der Unternehmensverbund im vergangenen Jahr bearbeitet hat, entfielen weniger als fünf Prozent auf das Privatkundengeschäft. Der Anteil soll nach Angaben der Genossenschaft mittelfristig auf über 15 Prozent erhöht werden, ohne das erfolgreiche Gewerbekundengeschäft zu vernachlässigen. "Mit unserem Shop wollen wir aber nicht nur private Kunden gewinnen, sondern auch die Digitalisierung des Zulassungswesens im Sinne der Bundesregierung vorantreiben", so Cichon.

Von den 5,5 Millionen Online-Zulassungsvorgängen im vergangenen Jahr entfielen 25 Prozent auf den Verbund der PremiumZulasser. Damit ist die Gruppe auch die Nummer eins bei den digitalen Einreichungen.

