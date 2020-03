Brown-Forman GmbH

Jack Daniel's Hersteller Brown-Forman spendet 1 Mio. US-Dollar an Covid-19 Hilfsfonds und bindet weitere seiner Destillerien in die Produktion von Desinfektionsmittel ein

Die von der Brown-Forman Corporation in Louisville, Kentucky verkündete Spende in Höhe von 1 Mio. US-Dollar geht zu einem Teil an US-Organisationen, die sich für die von der Corona Krise besonders betroffenen Restaurant- und Barbetreiber und deren Mitarbeiter einsetzen. Ein weiterer Teil ist für Initiativen in den Ländern bestimmt, in denen Brown-Forman weltweit mit seinen Marken vertreten ist. Zusätzlich wird die Produktion von Desinfektionsmittel in den eigenen Destillerien sukzessive ausgeweitet, um neben der Versorgung der eigenen Produktionsstätten noch größere Mengen an lokale Organisationen, die an vorderster Front sowie im Gesundheitssektor arbeiten, zu spenden.

"Unzählige unserer Partner, insbesondere in der Gastronomie, den Clubs und Bars - viele von ihnen das Gesicht und die Stimme unserer Marken - sind in einem dramatischen und oft existenzbedrohenden Ausmaß von der Coronavirus-Krise betroffen. Wir wollen hier deutschlandweit mit uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen und arbeiten mit Hochdruck daran, neben dem globalen Engagement von Brown-Forman auch lokale Maßnahmen in die Wege zu leiten", so Yiannis Pafilis, General Manager Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde vor 150 Jahren von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Flaggschiffmarke im Portfolio ist der weltbekannte Jack Daniel's Tennessee Whiskey. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit weltweit rund 4.700 Mitarbeitern bei. Für das seit 10 Jahren in Deutschland als eigene Organisation tätige Tochterunternehmen Brown-Forman Deutschland mit Sitz in Hamburg arbeiten bundesweit rund 130 Mitarbeiter.

