Schweizer Plattform Pogastro.com rettet lokale Take Away Betriebe in der Corona-Krise vor dem Aus

Horw (ots)

Clevere Software informiert am Handy und Sozial-Media über Gastro Lieferservice Angebote

Die Corona-Krise hat die Gastrobranche voll erwischt. Restaurants sind geschlossen und die aktuelle Lage für Gastronomiebetriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist ungewiss. Schon ist die erste grosse Restaurantkette in die Pleite geschlittert. Viele Lokale wissen nicht, wie es danach weitergeht. Ein findiger Schweizer Entwickler bietet eine einfache Lösung für Gastronomen, um zumindest mittels Essensbestellung und Lieferservice im lokalen Umfeld über die Runden zu kommen. "Flyer sind in Krisenzeiten tabu und out. Also bleibt nur die Info über Speisenangebote über Internet und Sozialen Medien. Pogastro.com bringt die Take Away Angebote kostenlos auf alle Handys von Gästen im Umkreis des jeweiligen Restaurants! Unser System ermöglicht es jedem Gastronomen, sein täglich wechselndes Speiseangebot an alle potentiellen Gäste im Umkreis seines Lokals auf Mobilgeräten in Sozial-Media und sogar im Radio anzuzeigen. Terminiert und punktgenau dann, wenn der Gast Hunger hat. Gezielter kann man Mikropromotions in der Gastronomie nicht betreiben. Mit unserer Initiative hoffen wir viele Restaurants vor der Schliessung zur retten, ist der Schweizer Gastroexperte Thomas Holenstein überzeugt, der das Portal Pogastro.com betreibt.

Lokalbesitzer die Take Away anbieten und dieses kostenlose Angebot nutzen wollen, sollen ein Tagesgericht oder eine Restaurantspezialität an lara@pogastro.com senden und dann wird es KOSTENLOS rund um das jeweilige Restaurant in allen Kanälen publiziert. Darunter Radio, Facebook-Anzeigen, Google-Anzeigen und Pogastro.com

Wir sind personell auf Ansturm der Gastronomie vorbereitet und stehen diese Krise mit den Restaurant-Inhabern gemeinsam durch.

Das Team von Pogastro.com erstellt aus den eingesandten Daten individuelle Angebotsanzeigen, um Sie über alle angebundenen Systeme auf den Handys in Restaurantnähe anzuzeigen. "Unser System ist auch eine Alternative für Gastronomen, die sich nicht an einen der grossen Lieferserviceplattformen fesseln lassen und selbständig bleiben wollen", so Thomas Holenstein. Dieses Online-Tool für die Gastronomie, bringt nachweislich neue Gäste ins Restaurant und schlägt damit Inserate, Anzeigen oder uneffektive Flyerkampagnen um Welten.

GRATIS ANGEBOT FÜR GASTRONOMIE: nur vollständige Gastro-Angebote werden veröffentlicht.

- Genaues Angebot (mit kurzer Beschreibung und Preisangabe) - 1 Foto vom Gericht oder Angebot (besser mehrere Fotos) - Öffnungszeiten für Take Away - Restaurant Namen mit Adresse - Kontakt mit Telefon Nummer - Weitere relevante Infos zum Angebot

Mehr Infos zum Ablauf und kostenlosen Angebot für Gastronomen auf www.pogastro.com/corona

E-Mail an: lara@pogastro.com

