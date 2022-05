Speyer & Grund GmbH & Co. KG

Das SURIG Essigspray DIREKT - Die Essiginnovation für jede Küche

Mainz (ots)

Einfach und schnell dosieren mit dem ersten Essig aus der praktischen Sprühflasche!

Jetzt neu! Das schnellste SURIG aller Zeiten: Das SURIG Essigspray DIREKT vereint die bewährte Lebensmittelqualität von SURIG mit den Vorteilen einer praktischen Sprühflasche in der bekannten Taillenform. Mit dem Sprühkopf können Kund:innen den gebrauchsfertigen Essig besonders gut und sparsam dosieren - ganz ohne Mischen. Das SURIG Essigspray DIREKT ist ab sofort dauerhaft im Handel erhältlich.

Bequem Sprühen statt Mischen

Essigessenz ist ein fester Bestandteil vieler Küchenvorratsschränke. Ob zum Würzen und Verfeinern von Salaten oder als Hausmittel zum Entkalken in Küche und Bad, die Essigessenz ist der praktische Helfer im ganzen Haushalt. Viele Verbraucher:innen verwenden SURIG dabei vor allem als verdünnte Essigessenz zum Entkalken ihres Wasserkochers oder der Kaffeemaschine. Der wesentliche Vorteil: SURIG ist rein pflanzlich und als Lebensmittel unbedenklich in der Verwendung. Wegen ihres hohen Essigsäureanteils wird die Essigessenz meist mit Wasser gemischt verwendet.

"Aus Umfragen wissen wir, dass viele unserer Kund:innen unsere SURIG Essigessenz vor der Anwendung mit Wasser mischen und in Sprühflaschen abfüllen. Diesen Zwischenschritt haben wir nun bereits in der Produktion übernommen. Mit dieser neuen Variante unserer bewährten Essigessenz haben wir ein Produkt geschaffen, das direkt einsatzfähig ist", sagt Oliver Sladek, Geschäftsführer bei Speyer & Grund.

Bewährte Qualität für die Küche

Das vielseitig einsetzbare SURIG Essigspray DIREKT für die Küche ist schon fertig mit Wasser gemischt und eignet sich besonders gut zur dosierten Anwendung auf Lebensmitteln. Es macht sich nicht nur in leckeren Salatdressings gut, sondern verleiht auch frischem Gemüse, Fleisch- oder Fischgerichten die perfekte Würze. Das Essigspray ist ein 100 Prozent pflanzlicher Speiseessig in der bewährten Lebensmittelqualität von SURIG, dem Marktführer im Segment Essigessenz.

Sprühflasche in unverkennbarer SURIG-Taillenform

Die Marke SURIG bleibt auch beim Essigspray ihrer typischen Optik treu: Es zeigt sich in einer Sprühflasche mit der beliebten SURIG-Taillenform. Mit dem praktischen Sprühkopf gelingt das Besprühen von Lebensmitteln aller Art besonders leicht. Auf diese Weise vereint das Essigspray DIREKT Funktionalität und Praktikabilität mit dem charakteristischen Geschmack von SURIG.

Der Umwelt zuliebe

Speyer & Grund füllt seit September 2019 alle SURIG Produkte in PET-Flaschen mit recycled PET (rPET) ab, so auch das SURIG Essigspray DIREKT. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen intensiv daran, seinen jährlichen CO2-Ausstoß kontinuierlich zu reduzieren und hat die Marke SURIG mit ClimatePartner als 100 Prozent klimaneutral zertifiziert.

Weitere Informationen zum SURIG Essigspray DIREKT finden Sie hier.

Über Speyer & Grund

Die Speyer & Grund GmbH & Co. KG ist ein 1863 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Mainz. Das Unternehmen ist bekannt durch den Essig-Marktführer Surig, der Essigessenz und Zitronensäure in höchster Lebensmittelqualität anbietet. Zudem gehört die Friedrich Feldmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe, die auf Apfelessig spezialisiert ist, seit 2013 zum Unternehmensverbund. Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur spielen eine große Rolle für Speyer & Grund. Durch Innovationen bei Rohstoffen, Herstellung und Verpackung werden die Marken diesem Anspruch immer mehr gerecht. Für das Unternehmen sind rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

