Speyer & Grund GmbH & Co. KG

Studie: Hausmittel als nachhaltige Alleskönner im Haushalt beliebt

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die Europäische Nachhaltigkeitswoche (ESDW) (20. September bis 26. September 2021) stellt nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt - und macht diese auf einer gemeinsamen Plattform sichtbar. In Deutschland wird sie durch die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit abgebildet, die im gleichen Zeitraum stattfinden.

Gerade der Haushalt ist ein wichtiger Aspekt für einen nachhaltigen Alltag - und viele Verbraucher:innen richten ihn bereits entsprechend aus. So gaben in einer von Civey im Auftrag der Speyer & Grund GmbH & Co. KG durchgeführten Studie zu nachhaltiger Haushaltsführung im Januar 2021 knapp 46 Prozent der Befragten an, beim Reinigen und Waschen in ihrem Haushalt auf Nachhaltigkeit zu achten.

Gerade junge Menschen wünschen sich Informationen zu nachhaltiger Haushaltsführung

Nun hat Speyer & Grund mit Unterstützung von Civey das Thema nachhaltige Haushaltsführung noch einmal genauer unter die Lupe genommen: Fast 77 Prozent der im August 2021 Befragten achten auf korrekte Mülltrennung, 60 Prozent versuchen ihren Wasserverbrauch zu reduzieren und 32 Prozent kaufen vor allem Öko-Haushaltsreiniger. Das zeigt: die Menschen suchen nach einfachen Lösungen zur nachhaltigen Lebensweise. So setzen 26,4 Prozent auf Hausmittel statt auf chemische Reiniger. Dabei ist für 46,3 Prozent der befragten Personen beim Kauf von Haushaltsreinigern besonders der Preis wichtig, unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 60,3 Prozent. Mehr als die Hälfte schätzen besonders die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eines Reinigers.

Die Ergebnisse unterstreichen zudem, dass Nachhaltigkeit besonders bei jungen Menschen ein wichtiges Thema ist - ihnen sind die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens auf das Klima und die Umwelt bewusst. So ist unter den Studierenden die nachhaltige Verpackung mit 64,3 Prozent Zustimmung der wichtigste Aspekt beim Kauf von Haushaltsreinigern. Doch was erschwert ihnen eine nachhaltige Haushaltsführung? Für knapp 90 Prozent der Studierenden ist es ein Mangel an Informationen zu nachhaltigen Reinigern, in der Gesamtauswertung trifft dies auf mehr als 28 Prozent zu. Eine Herausforderung, für die es bereits Lösungsansätze gibt. Speyer & Grund etwa vertritt die Überzeugung, dass für eine nachhaltige Lebensweise gerade auch die kleinen Schritte nötig sind: Deswegen unterstützt das Unternehmen Verbraucher online mit Tipps rund um das Thema nachhaltige Haushaltsführung ohne Chemie.

Essigessenz als nachhaltiger Alleskönner

Essigessenz beispielsweise ist ein beliebtes Hausmittel für eine nachhaltige Haushaltsführung. Grundlage der beliebten Wirkung der Essigessenz sind vor allem ihre kalklösenden Effekte. Deshalb wird dieses Mittel vor allem zur Entkalkung, aber auch zur Reinigung oder Wäschepflege verwendet - und punktet somit auch bei dem laut Umfrageergebnis wichtigen Aspekt "vielfältige Einsatzmöglichkeiten". Ein klassisches Beispiel ist das Entkalken des Wasserkochers oder der Kaffeemaschine mit verdünnter Essigessenz. Essig ist als Lebensmittel gesundheitlich unbedenklich - und außerdem biologisch abbaubar, passend zu den Kaufgewohnheiten der Studienteilnehmer:innen. Mit SURIG können Verbraucher:innen sogar klimaneutral entkalken - denn die SURIG Essigessenz ist ein klimaneutrales Produkt: In Zusammenarbeit mit Climate Partner konnte SURIG seinen "Carbon Footprint" - den Schätzwert für unseren jährlichen CO2-Ausstoß - durch die Unterstützung von sinnvollen Klimaschutzprojekten in genau derselben Menge ausgleichen.

"Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA: nicht nur unsere natürlichen Produkte, sondern auch deren klimafreundliche Herstellungsweise zahlen auf den Wunsch der Verbraucher:innen ein, nachhaltig zu leben. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen den Weg, den wir hier eingeschlagen haben", sagt Oliver Sladek, Geschäftsführer bei Speyer & Grund.

Informationen rund um die Kampagne "Klimaneutral Entkalken" finden Sie unter: https://www.surig.de/entkalken.

Weitere Informationen sowie hochauflösendes Bildmaterial wie die Infografik finden Sie unter: https://www.surig.de/presse/.

Über Speyer & Grund

Die Speyer & Grund GmbH & Co. KG ist ein 1863 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Mainz. Das Unternehmen ist bekannt durch den Essig-Marktführer Surig, der Essigessenz und Zitronensäure in höchster Lebensmittelqualität anbietet und seine weitere Essigessenzmarke Würzgut. Zudem gehört die Friedrich Feldmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe, die auf Apfelessig spezialisiert ist, seit 2013 zum Unternehmensverbund. Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur spielen eine große Rolle für Speyer & Grund. Durch Innovationen bei Rohstoffen, Herstellung und Verpackung werden die Marken diesem Anspruch immer mehr gerecht. Für das Unternehmen sind rund 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig.

Original-Content von: Speyer & Grund GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell