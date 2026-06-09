Stadtmarketing Uelzen

10 Jahre Hansestadt Uelzen: Internationale Bühne beim Hansetag in Polen

Hansestadt Uelzen (ots)

Vom 11. bis 14. Juni 2026 nimmt die Hansestadt Uelzen am 46. Internationalen Hansetag im polnischen Stargard teil. Unter dem Motto "Tore zu neuen Möglichkeiten" treffen sich Delegationen aus zahlreichen europäischen Hansestädten, um ihre gemeinsamen historischen Wurzeln zu pflegen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Gemeinsam mit den Hansestädten der Metropolregion Hamburg präsentiert sich Uelzen in der historischen Altstadt von Stargard. Mit dabei ist auch der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) der Hansestadt Uelzen, der die Stadt als attraktives Reiseziel vorstellt.

Besucherinnen und Besucher erwartet am Stand neben Informationen über die Hansestadt und die Urlaubsregion ein besonderes Mitmachangebot: die "Zeitmaschine". Hinter dem Namen verbirgt sich ein interaktives Geschicklichkeitsspiel, bei dem Konzentration und eine ruhige Hand gefragt sind. Kleine Gewinne und jede Menge Spaß sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Auch kulturell wird Uelzen in Stargard vertreten sein: Im Rahmen der internationalen Ausstellung "HANSEartWORKS 2026" präsentiert die Uelzener Künstlerin Simona Staehr einen Beitrag zum Ausstellungsthema "Die Kraft des Wassers". Damit ist die Hansestadt nicht nur touristisch und historisch, sondern auch künstlerisch auf dem Internationalen Hansetag präsent und setzt ein Zeichen für die lebendige Kulturszene der Region.

Dass Uelzen auf eine lange Hansegeschichte zurückblicken kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Bereits 1374 ist die Zugehörigkeit der Stadt zur Hanse urkundlich belegt. Am 21. Oktober 1470 fand in Uelzen ein Hansetag statt. Eine weitere bedeutende hansische Zusammenkunft folgte im Jahr 1476. Damit gehört Uelzen zu den wenigen Städten, die mehrfach Gastgeber wichtiger Beratungen innerhalb des Städtebundes waren.

Ein besonderes Jubiläum prägt zudem das Jahr 2026: Vor zehn Jahren erhielt die Stadt offiziell wieder den Titel "Hansestadt". Seit dem 18. April 2016 darf Uelzen diese traditionsreiche Bezeichnung führen. Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird das Uelzener Hansefest am 26. und 27. September 2026 sein. Dann feiert die Stadt gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen aus nah und fern "10 Jahre Hansestadt Uelzen" und knüpft an ihre jahrhundertealte hanseatische Tradition an.

"Der Hansetag schlägt seit Jahrhunderten Brücken zwischen den Städten Europas. Dass wir im Jubiläumsjahr '10 Jahre Hansestadt Uelzen' unsere Stadt in Stargard präsentieren dürfen, macht uns stolz. Gemeinsam mit den Hansestädten der Metropolregion Hamburg möchten wir zeigen, dass Uelzen Tradition, Kultur und Gastfreundschaft auf moderne Weise verbindet und immer eine Reise wert ist", sagt Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing.

Hintergrund

Der Internationale Hansetag der Neuzeit wird seit 1980 jährlich in wechselnden Hansestädten ausgerichtet. Heute gehören dem internationalen Städtebund "Die Hanse" nahezu 200 Städte aus 16 Ländern an. Ziel des Netzwerks ist es, den europäischen Gedanken sowie den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen den Mitgliedsstädten zu fördern. Der 46. Internationale Hansetag findet vom 11. bis 14. Juni 2026 in Stargard statt und steht unter dem Motto "Tore zu neuen Möglichkeiten".

Die Hansestadt Uelzen gehört seit 1980 dem Städtebund "Die Hanse" der Neuzeit an. Seit dem 18. April 2016 trägt sie wieder offiziell den Titel "Hansestadt" und feiert 2026 das Jubiläum "10 Jahre Hansestadt Uelzen".

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