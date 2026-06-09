Stadtmarketing Uelzen

Singles aufgepasst: Erstes Gondel-Speed-Dating auf dem Ratsteich

Die Hansestadt Uelzen lädt Singles zu einem außergewöhnlichen Kennenlernen auf dem Wasser ein

Hansestadt Uelzen (ots)

Manchmal beginnt die große Liebe mit einem zufälligen Blick, manchmal mit einem gemeinsamen Gespräch - und in Uelzen vielleicht schon bald mit einer Fahrt auf einer venezianischen Gondel.

Während am Freitag, 26. Juni 2026, beim Aktionstag "Einfach heiraten" Paare auf einer original venezianischen Gondel auf dem Ratsteich getraut oder gesegnet werden können, steht am darauffolgenden Tag eine weitere ungewöhnliche Idee auf dem Programm. Am Samstag, 27. Juni 2026, veranstaltet der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen erstmals ein Gondel-Speed-Dating.

Damit wird der Ratsteich für einen Vormittag zur wohl romantischsten Kennenlernplattform der Region. Statt in einem Café oder Restaurant Platz zu nehmen, gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam an Bord einer echten venezianischen Gondel und lernen sich während einer entspannten Fahrt auf dem Wasser kennen.

Die Regeln sind einfach: Sechs Singles, eine Gondel und rund 30 Minuten Zeit für gute Gespräche. Anders als bei klassischen Speed-Dating-Formaten stehen nicht kurze Gesprächsrunden und ständige Platzwechsel im Mittelpunkt. Vielmehr soll das gemeinsame Erlebnis auf dem Wasser den Einstieg ins Gespräch erleichtern und Raum für ungezwungene Begegnungen schaffen.

"Wer möchte schon immer allein einkaufen gehen, allein ins Theater oder allein über den Weihnachtsmarkt schlendern?", sagt Alexander Hass mit einem Schmunzeln. "Vielleicht entsteht auf der Gondel die große Liebe. Vielleicht findet man aber auch einfach nette Menschen für gemeinsame Unternehmungen. Beides wäre ein schöner Erfolg."

Geplant sind drei Fahrten um 10:00 Uhr, 10:40 Uhr und 11:20 Uhr. Jede Fahrt dauert rund 30 Minuten. Dazwischen sind jeweils zehn Minuten für den Wechsel der Gruppen vorgesehen.

Die Fahrten richten sich an Singles in drei Altersgruppen: 28 bis 40 Jahre, 41 bis 60 Jahre sowie 61 bis 80 Jahre. Für jede Altersgruppe stehen jeweils drei Plätze für Frauen und drei Plätze für Männer zur Verfügung. Insgesamt können somit 18 Singles an der Aktion teilnehmen.

Für das passende Venedig-Gefühl sorgt Gondoliere Carlo. Der Eigentümer der Gondel begleitet die Fahrten mit italienischem Charme und spannenden Geschichten rund um sein außergewöhnliches Boot. Vielleicht erklingt dabei sogar das eine oder andere italienische Lied.

Die Gondel selbst ist ein Original aus Venedig. Das rund elf Meter lange und etwa 600 Kilogramm schwere Boot wurde in den 1970er-Jahren in einer traditionellen venezianischen Werft gebaut und war bereits bei mehreren Veranstaltungen in Uelzen ein echter Publikumsmagnet. Nun soll sie erstmals nicht nur Besucherinnen und Besucher begeistern, sondern vielleicht auch Menschen zusammenbringen.

"Am Freitag wird auf der Gondel geheiratet, am Samstag vielleicht die Grundlage dafür gelegt", sagt Alexander Hass augenzwinkernd. "Wer weiß - vielleicht stehen einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Aktionstag im nächsten Jahr selbst als Paar auf der Gondel."

Ob tatsächlich die große Liebe an Bord geht, kann natürlich niemand garantieren. Sicher ist jedoch: Ein Speed-Dating auf einer venezianischen Gondel dürfte zu den außergewöhnlichsten Kennenlernformaten dieses Sommers gehören.

Am Nachmittag steht die Gondel dann wieder allen Bürgerinnen und Bürgern offen. Das Stadtmarketing verlost erneut kostenfreie Fahrten auf dem Ratsteich und ermöglicht so weiteren Gästen ein besonderes Erlebnis auf dem Wasser.

Die Teilnahme am Gondel-Speed-Dating ist kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an info@kts-uelzen.de">info@kts-uelzen.de entgegengenommen.

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