Maite Itoiz und John Kelly für zwei Konzerte in Deutschland: "Best of Live" in Uelzen - Meet & Greet mit den Stars - am 27. August gewinnen

Die Vorfreude ist groß! Am Sonntag, 27. August 2023 wird das Theater an der Ilmenau in Uelzen zur Bühne für ein außergewöhnliches Konzert. Maite Itoiz, eine bekannte Opernsängerin aus Spanien, und John Kelly von der Kelly Family vereinen ihre beeindruckenden Talente zu einem harmonischen Musikbild, das die Zuhörer mit bekannten Hits und gefühlvollen Balladen verzaubert.

Innerhalb kürzester Zeit waren 200 Tickets für das Konzert verkauft und Fans aus Belgien, der Schweiz, Irland, Österreich und dem gesamten Bundesgebiet freuen sich darauf, die beiden Ausnahmekünstler live in Norddeutschland zu erleben. Für die Region Uelzen ist es ein Glücksgriff, denn die Künstler reisen extra aus Spanien an, um gleich zwei Konzerte in Deutschland zu geben, eines davon in der Hansestadt Uelzen.

Die begeisterte Betriebsleitung für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS), Alexander Hass, schwärmt von Maite Itoiz' Engelsgesang und ihrem virtuosen Spiel historischer Instrumente, während John Kelly mit seinem musikalischen Talent das Publikum in seinen Bann zieht.

Für alle, die das besondere Erlebnis suchen, gibt es eine tolle Nachricht: Es gibt noch Tickets für das Konzert! Interessierte können diese in der Tourist-Information oder online auf www.reservix.de erwerben.

Und für diejenigen, die Maite Itoiz und John Kelly hautnah kennenlernen möchten, bietet sich eine einzigartige Chance: Das Gewinnspiel eines Meet & Greet inkl. zwei Tickets in der ersten Reihe im Theater an der Ilmenau. Einfach eine E-Mail an info@kultur-uelzen.de senden und bis zum 14. August 2023 um 12 Uhr, begründen, warum man die beiden unbedingt treffen möchte. Eine kleine Jury wird unter allen Einsendungen das Meet & Greet inklusive zwei Plätzen verlosen.

Sichern Sie sich noch heute Ihre Tickets für dieses unvergessliche Konzert und erleben Sie Maite Itoiz und John Kelly in einem beeindruckenden Live-Auftritt im Rahmen des Kultursommers in Uelzen!

Mehr Details auf www.kultur-uelzen.de

