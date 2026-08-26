Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Verabschiedung von Christian Meyer-Landrut aus dem Bundesvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe

Festgottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Berlin

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Berlin (ots)

Im Rahmen eines Festgottesdienstes wurde Christian Meyer-Landrut verabschiedet, der zum 31.12.2025 aus dem Amt des ehrenamtlichen Mitglieds des Bundesvorstandes ausgeschieden ist.

Dr. Henriette Micke, Vizepräsidentin der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagte in ihrem Grußwort: "Christian Meyer-Landrut hat sich in den vergangenen 17 Jahren für die Johanniter-Unfall-Hilfe stark gemacht und zahlreiche Projekte und Vorhaben vorangetrieben. Für sein Engagement sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Sein unermüdlicher Einsatz als ehrenamtlicher Vorstand verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung."

Christian Meyer-Landrut blickt auf eine langjährige Johanniter-Karriere zurück: Bevor er 2021 als ehrenamtliches Mitglied in den Bundesvorstand wechselte, übernahm er im Juni 2016 das Amt des ehrenamtlichen Landesvorstandes im Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen. Zuvor war er bereits sieben Jahre im Regionalvorstand Ostthüringen tätig gewesen. Christian-Meyer Landrut wurde am 1. April 2026 zum Bundesbeauftragten für den Europäischen Katastrophenschutz ernannt. In dieser Tätigkeit ist er auch Mitglied der Bundesleitung. "Es sind viele Themen und Ereignisse aus meiner Amtszeit, an denen ich mitwirken durfte und auf die ich mit Freude und Stolz zurückblicke. Ich freue mich sehr, in meiner neuen Funktion als Bundesbeauftragter für den Europäischen Katastrophenschutz unserer JUH weiterhin verbunden zu sein", sagt Meyer-Landrut.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit 35.000 Beschäftigten, mehr als 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,1 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

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