Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Pflege zukunftssicher gestalten

Johanniter fordern schnelle Umsetzung der Pflegereform

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai fordern die Johanniter eine zügige Gesetzesinitiative zur Ausarbeitung der langen angekündigten Pflegereform. Sie mahnen, die sozialen Herausforderungen in Deutschland genauso entschlossen anzugehen wie andere zentrale Themen.

"Deutschland benötigt endlich eine umfassende Pflegereform", betont Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe. "Bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurden wichtige Gesetzesvorhaben wie das Pflegekompetenzgesetz und das Pflegeassistenzeinführungsgesetz auf den Weg gebracht, die den Pflegeberuf attraktiver und zugänglicher machen könnten. Die neue Regierungskoalition hat nun die Aufgabe, diese Vorhaben zu Ende zu bringen und nun endlich eine grundlegende Pflegereform umsetzen, damit Pflege in Deutschland weiterhin auf hohem Niveau gewährleistet werden kann - zum Wohle der Pflegebedürftigen ebenso wie der Pflegekräfte, die täglich Herausragendes leisten."

Die Johanniter begrüßen die im Koalitionsvertrag von CDU und SPD formulierten Absichtserklärungen zur Stärkung der Pflege. Helvi Seehafer, Fachbereichsleiterin Pflege bei der Johanniter-Unfall-Hilfe, unterstreicht: "Eine nachhaltige und stabile Finanzierung der Pflegeversicherung ist das Fundament für eine zukunftssichere Versorgung. Auch sollten die bereits begonnenen Gesetzgebungsverfahren zum Pflegeassistenz- und Pflegekompetenzgesetz wieder zügig aufgenommen und zu Ende gebracht werden. Eine faire und stabile Finanzierung sowie die klare Kompetenzzuordnung aus den beiden Gesetzgebungsverfahren können die Attraktivität des Pflegeberufs steigern. Gleichzeitig muss auch sichergestellt sein, dass Pflegebedürftigkeit nicht zur finanziellen Belastung für Betroffene und ihre Familien wird."

Die Johanniter setzen sich seit Jahrzehnten für eine qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung ein und engagieren sich aktiv für bessere Rahmenbedingungen in der Pflege. Am Tag der Pflege erinnern sie daran, dass es entschlossene politische Entscheidungen braucht, um die Pflege auch in Zukunft menschenwürdig und leistungsfähig zu gestalten.

Pflegeangebote bei den Johannitern

Die Johanniter-Unfall-Hilfe betreibt deutschlandweit 169 ambulante Pflegedienste. In 56 Tagespflegeeinrichtungen und 17 ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften werden tagtäglich Menschen betreut. In 136 Einrichtungen des Betreuten Wohnens kümmern sich die Johanniter um die Bewohnerinnen und Bewohner, wenn diese Hilfe benötigen. In 19 ambulanten Hospizdiensten und drei stationären Hospizen begleiten Johanniter Menschen in ihrer letzten Lebensphase.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 31.000 Beschäftigten, mehr als 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe.

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell