Back Market launcht "Swap": Altes Smartphone gegen Neueres eintauschen

Berlin (ots)

Back Market, Europas führender Online-Marktplatz für generalüberholte Elektronikgeräte, nimmt erstmals auch gebrauchte Geräte an. Wer also auf ein anderes Modell umsteigen möchte, kann sein altes Smartphone oder Tablet an Back Market geben und dank der "Swap"-Funktion ein neueres Refurbished-Gerät günstiger erhalten. Zertifizierte Werkstätten bereiten die alten Geräte professionell wieder auf, um diese generalüberholt zurück in den Umlauf zu führen. Auf diese Weise ermöglicht das Fairtech-Startup eine nachhaltige und geschlossene Kreislaufwirtschaft für Elektronikgeräte. Mit dem neuen Service können Verbraucher nicht nur viel Geld sparen, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leisten.

So funktioniert's: Alt gegen Refurbished

Konkret funktioniert Swap von Back Market so: Verbraucher können den Wert ihres alten Smartphones oder Tablets schätzen lassen, indem sie Fragen dazu via Chat beantworten. Je nach Zustand des technischen Geräts ermittelt Back Market den Gegenwert: Je besser erhalten es ist, desto höher ist die Preiserstattung, die der Kunde für seinen nächsten Kauf bei Back Market erhält. Nach dem Einschicken des Geräts überprüfen die Experten der Partnerwerkstätten den tatsächlichen Zustand. Der final ermittelte Geldwert wird den Kunden dann zurückerstattet.

Die Mission: Kreislaufwirtschaft antreiben und Elektroschrott verringern

"Die Konsumenten in Deutschland horten etwa 200 Millionen Alt-Handys in ihren Schubladen. Die meisten der Geräte könnten durch eine professionelle Wiederaufbereitung jedoch viel länger genutzt werden. Mit der neuen Funktion wollen wir im Sinne einer gesunden Kreislaufwirtschaft dafür sorgen, dass die Geräte länger im Umlauf sind und so aktiv gegen das Übermaß an Elektroschrott ankämpfen", sagt Martin Hügli, General Manager für Deutschland und Österreich bei Back Market.

Die Entscheidung für ein generalüberholtes Gerät kann ein wirksames Mittel zur Verringerung des eigenen ökologischen Fußabdrucks darstellen. Etwa 20 Kilogramm Elektroschrott pro Kopf entstehen in Deutschland jährlich, weniger als die Hälfte davon wird korrekt recycelt. Ändert sich das Konsumverhalten nicht, wird die weltweite Menge laut dem globalen E-Waste Monitor der Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 auf 74,7 Milliarden Tonnen ansteigen.

Aktuell beinhaltet die neue Swap-Funktion zunächst den Eintausch gegen ein anderes Modell. Bis zum Ende des Jahres plant Back Market, auch den reinen Verkauf von Elektronikgeräten gegen Geld zu ermöglichen. Zudem soll der Service neben Smartphones und Tablets auf weitere Geräte ausgeweitet werden.

Über Back Market

Das 2014 in Frankreich gegründete Startup Back Market ist einer der ersten europäischen Onlinemarktplätze für Tausende von Elektronikgeräten, die von zertifizierten Werkstätten wiederaufbereitet wurden. Die Gründer Thibaud Hug de Larauze, Quentin Le Brouster und Vianney Vaute sind fest davon überzeugt, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher auch von wiederaufbereiteten Geräten erfüllt werden können. Als Antreiber der Kreislaufwirtschaft will Back Market einen entscheidenden Beitrag zu einem grundlegenden Mentalitätswandel leisten und Elektroschrott reduzieren.

Derzeit in zehn Ländern vertreten (Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich, Belgien, Niederlande, Finnland und Vereinigte Staaten), beschäftigt das Unternehmen heute 418 Mitarbeiter in Paris, Bordeaux, New York, Prag und Berlin. www.backmarket.de

Original-Content von: Back Market, übermittelt durch news aktuell