Initiative "Mülltrennung wirkt"

Schluss mit Fehlwürfen: Aufklärungsaktion "Deutschland trennt." zieht positive Bilanz

Bundesweite Aufklärungstour motiviert Bürger*innen zu richtiger Abfalltrennung für mehr Verpackungsrecycling

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Köln (ots)

Mehr als 500 Live-Events quer durch die Republik und eine beeindruckende Resonanz: Die dualen Systeme, Initiatoren der bundesweiten Aufklärungsaktion "Deutschland trennt.", ziehen jetzt eine positive Bilanz. Ihre gemeinsam mit kommunalen Abfallberatungen, Entsorgungsunternehmen und großen Handelsketten gestartete Aufklärungstour für richtige Mülltrennung zeigt, dass Aufklärung vor allem dann funktioniert, wenn sie persönlich und im Alltag der Menschen ansetzt. "Deutschland trennt." ist die bisher größte Partneraktion für richtige Mülltrennung in Deutschland.

Nicht immer sind sich Verbraucher*innen über die korrekte Entsorgung ihrer gebrauchten Verpackungen sicher. Genau hier hakte die bundesweite Aufklärungstour der Aktion "Deutschland trennt." ein. Mit 20 Showtrucks und auffälligen XXL-Verpackungen machten die "Deutschland trennt."-Teams vom 6. bis 21. Juni 2026 in Städten, Dörfern und Gemeinden in ganz Deutschland Station. Ob in Großstädten wie Berlin, Frankfurt oder in kleinsten Dörfern wie im pfälzischen Landkreis Kusel: Bei über 500 Live-Events auf öffentlichen Plätzen und an Standorten ihrer Handelspartner konnten Bürger*innen ihr Wissen über richtige Mülltrennung testen und Neues lernen.

Hinter der bundesweiten Aufklärungsoffensive steht ein breites Bündnis der dualen Systeme mit ihrer Initiative "Mülltrennung wirkt", kommunalen Abfallberatungen und Unternehmen der Abfall- und Entsorgungswirtschaft, sowie führenden Handelsunternehmen der Bereiche Lebensmittel, Baumarkt, Drogerie und Biohandel. "Mit der Aktion 'Deutschland trennt.' wollen wir gemeinsam mehr Recycling ermöglichen. Die Voraussetzung dafür ist richtige Mülltrennung. Dafür haben wir unsere Kräfte und Expertisen gebündelt: Wir wollen so viele Menschen wie möglich in ihrem Alltag erreichen und zu richtiger Mülltrennung motivieren", erklärt Axel Subklew, Sprecher der Initiative "Mülltrennung wirkt".

Aufklärung im Alltag: Alle Partner ziehen an einem Strang

Die Aktionsteams aus Expert*innen der kommunalen Abfallberatungen und der dualen Systeme konnten vor Ort Fragen der Bürger*innen zu richtiger Mülltrennung persönlich beantworten und über lokale Besonderheiten oder hartnäckige Müllmythen aufklären. Außerdem besuchten die Expert*innen der Abfallberatungen Kitas, Schulen und Unternehmen mit maßgeschneiderten Informations- und Lehrmaterialien der dualen Systeme. Als "Trennbotschafter*innen" in ihrer Kommune gaben sie der Aktion vor Ort ein Gesicht, etwa auf Aktionsplakaten in der Stadt. Lokale Entsorgungsunternehmen ermöglichten Einblicke in die Praxis, beispielsweise mit Besuchen ihrer Sortieranlagen.

Die 13 Handelspartner der Aktion "Deutschland trennt." nutzten bundesweit rund 13.700[1] ihrer Märkte für die Aufklärung über das richtige Trennen von Verpackungen gleich beim Einkauf. Sie informierten Kund*innen mit Plakaten, über Social-Media-Kanäle, mit Einkaufsinformationen und Aktionen auf ihren Parkplätzen. Die überdimensionalen XXL-Verpackungen zeigten Produkte ihrer Handelsmarken. "Die positive Resonanz vor Ort zeigt: Die Bereitschaft richtig zu trennen ist groß. Manchmal fehlt es einfach an Detailwissen. Diese Lücken konnten wir in unseren vielen persönlichen Gesprächen schließen", so Axel Subklew.

Recycling funktioniert nur mit richtiger Abfalltrennung

Hintergrund der gemeinsamen Aufklärungsoffensive ist die weiterhin hohe Fehlwurfquote von rund 30 Prozent in den Gelben Tonnen und Gelben Säcken. Fehlwürfe, beispielsweise gebrauchte Windeln oder Reste von Lebensmitteln, erschweren oder verhindern das Recycling von Verpackungen. Wie wirkungsvoll hingegen richtige Abfalltrennung ist, belegt eine Studie des Öko-Instituts: Rund vier Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe werden durch Verpackungsrecycling im Jahr erzeugt. Sie sind eine wichtige Rohstoffquelle für die Herstellung neuer Produkte. Auch das Klima profitiert: Die Verwertung von Verpackungen aus der Gelben Tonne und dem Gelben Sack, aus Glas, Papier, Pappe und Karton spart in Deutschland jährlich 1,95 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ein. Doch nicht alle Potenziale werden ausgeschöpft: Trennen Verbraucher*innen ihre Abfälle noch konsequenter, kann die Klimaentlastung bis 2030 auf 2,55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente steigen.

Über die Aktion "Deutschland trennt."

"Deutschland trennt." ist die bisher größte Partneraktion zur Aufklärung über richtige Mülltrennung in Deutschland. Initiiert und organisiert wird die Aktion von "Mülltrennung wirkt", einer Initiative der dualen Systeme. Mit "Deutschland trennt." engagieren sich die dualen Systeme gemeinsam mit kommunalen Abfallberatungen, Unternehmen der Abfall- und Entsorgungswirtschaft sowie führenden Handelsunternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Baumarkt, Drogerie und Biohandel für bessere Mülltrennung. Ihr Ziel: Höhere Sammelmengen und -qualitäten für mehr Verpackungsrecycling - zum Schutz von Klima und Ressourcen. Erstmals umgesetzt wurde die Aktion 2024 und anschließend mit dem German Brand Award 2025 ausgezeichnet. Weitere Informationen über die Aktion "Deutschland trennt." finden Sie auf der Aktionswebsite.

Handelspartner der Aktion "Deutschland trennt."

13 Handelsunternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Baumarkt, Drogerie und Biohandel informieren ihre Kund*innen in bundesweit rund 13.700[3] Märkten beim Einkaufen darüber, wie sie Verpackungen richtig trennen.

Partner im Drogeriefachmarkthandel

BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG

Dirk Rossmann GmbH

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Partner im Lebensmitteleinzelhandel

dennree GmbH

EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG

EDEKA Südbayern Handels Stiftung & Co. KG

EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG

GLOBUS Markthallen Holding GmbH & Co. KG

Netto Deutschland

Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG

Partner im Baumarkthandel

Hornbach Baumarkt AG

OBI GmbH & Co. Deutschland KG

toom Baumarkt GmbH

Über "Mülltrennung wirkt"

"Mülltrennung wirkt" ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Die dualen Systeme organisieren mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen. Grundlage für ihre Arbeit ist das Verpackungsgesetz. An der bundesweiten Initiative "Mülltrennung wirkt" sind aktuell zehn duale Systeme beteiligt. Gemeinsam wollen sie über richtige Abfalltrennung und Recycling von Verpackungen aufklären, mit Irrtümern und Müllmythen aufräumen und möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren. www.mülltrennung-wirkt.de.

Die Pressemitteilung und weitere Pressebilder zum Download finden Sie unter: www.mülltrennung-wirkt.de/presse

[1] Gesamtzahl Märkte: 13.698

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