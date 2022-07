alfaview GmbH

Uni Stuttgart führt Videokonferenzsoftware alfaview® ein

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Den Studierenden und Beschäftigten der Universität Stuttgart steht ab sofort die sichere und datenschutzkonforme Videokonferenzsoftware alfaview® zur Verfügung.

Bislang war seit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März 2020 die Software Webex des US-amerikanischen Anbieters Cisco Systems die einzige offiziell freigegebene Lösung für Videokonferenzen an der Uni Stuttgart.

Bereits im März 2021 forderten Studierende in einem offenen Brief die Bereitstellung einer DSGVO-konformen und plattformunabhängig nutzbaren Videokonferenzsoftware. Auf der Suche nach Produkten mit sehr hohen Anforderungen an Datensparsamkeit, Plattformunabhängigkeit und Datensouveränität beschloss das Rektorat im Juli 2021, die Anschaffung eines entsprechenden Tools auszuschreiben: "Aus diesem Prozess ging als klarer Favorit alfaview hervor", so die Universität Stuttgart. "Das System wird höchsten Ansprüchen in Datenschutz und Informationssicherheit gerecht und eignet sich besonders für digitale Treffen von vertraulicher Natur."

alfaview ist ein Videokonferenzanbieter aus Deutschland, der ausschließlich ISO 27001-zertifizierte Rechenzentren mit Unternehmenssitz in Deutschland nutzt. Aufgrund der hervorragenden technischen und rechtlichen Qualität empfehlen auch Datenschutzbehörden alfaview als Konferenzsoftware, wie der Baden-Württembergische Landesdatenschutzbeauftragte sowie die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Auch andere Bildungseinrichtungen im Land, wie die Hochschule Pforzheim oder die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg und Karlsruhe, nutzen bereits alfaview.

Weitere Informationen zu alfaview®: www.alfaview.com

Das alfaview®-Team steht unter +49 721 35450-450 oder info@alfaview.com zur kostenfreien Beratung für eine maßgeschneiderte alfaview®-Lösung zur Verfügung.

Original-Content von: alfaview GmbH, übermittelt durch news aktuell