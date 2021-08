Sky Deutschland

"American Crime Story": Ryan Murphys Anthologieserie kehrt mit "Impeachment" zurück

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Ab 28. September auf Sky Atlantic sowie auf Ticket und über Sky Q auf Abruf

Die Serie beleuchtet die nationale Krise, die zum ersten Impeachment eines US-Präsidenten nach einem Jahrhundert führte

Hochkarätig besetzt mit Clive Owen als Bill Clinton und Beanie Feldstein als Monica Lewinsky

Mit Edie Falco, Sarah Paulson, Margo Martindale, Annaleigh Ashford, Billy Eichner und Cobie Smulders

Mit "Impeachment" kehrt Ryan Murphys Anthologieserie "American Crime Story" mit einer dritten Staffel zu Sky zurück. Die zehnteilige Serie wird ab 28. September immer dienstags um 20.15 Uhr mit einer Episode pro Woche auf Sky Atlantic ausgestrahlt und ist parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "Impeachment: American Crime Story":

Die dritte Staffel der preisgekrönten Anthologieserie enträtselt die nationale Krise, die zum ersten Amtsenthebungsverfahren eines US-Präsidenten seit einem Jahrhundert führte. "Impeachment: American Crime Story" erzählt die Geschichte aus der Sicht der Frauen, die damals im Fokus standen: Monica Lewinsky (Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) und Paula Jones (Annaleigh Ashford). Alle drei wurden in einer Zeit des zerstörerischen parteipolitischen Grolls, der sich wandelnden Sexualpolitik und der sich verändernden Medienlandschaft ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. Die Serie zeigt, wie Macht einige Menschen erheben und andere zerstören kann.

Executive Producer von "Impeachment: American Crime Story" sind Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Alexis Martin Woodall, Sarah Burgess, Sarah Paulson, Brad Falchuk, Scott Alexander, Larry Karaszewski und Michael Uppendahl fungierten als Executive Producer. Die Serie ist eine Produktion von 20th Television und FX Productions.

Facts:

Originaltitel: "Impeachment: American Crime Story", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2021. Darsteller: Clive Owen, Beanie Feldstein, Edie Falco, Sarah Paulson, Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Billy Eichner, Cobie Smulders.

Ausstrahlungstermine:

Ab 28. September 2021 immer dienstags um 20.15 Uhr mit einer Episode pro Woche. Parallel auch auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder in der synchronisierten Fassung.

