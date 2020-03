Lozuka GmbH

Lozuka bietet Plattform kostenfrei gegen Engpässe in den Regionen

Online-Marktplatz stellt Versorgung bei Quarantäne sicher

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

In Krisensituationen zusammenstehen: Lozuka bietet Städten, Gemeinden und regionalen Initiativen spontan und zeitlich begrenzt Hilfe. In einigen Regionen Deutschlands ist das Angebot auf Basis von Lozuka schon alltäglich - jetzt kann es während der aktuellen Corona-Krise und Influenza-Saison die Versorgung von Haushalten insbesondere in den Quarantäne-Regionen erleichtern.

Lozuka-Gründer Patrick Schulte und sein Team haben ein Notfallkonzept erstellt: Die IT-Plattform des Marktplatzes kann innerhalb von 24 Stunden für die interessierten Regionen freigeschaltet und entsprechend mit den wichtigsten Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Gebrauch bestückt werden. Das Team leistet via Fernwartung Support und schließt innerhalb kürzester Zeit teilnehmende Direktvermarkter und Supermärkte aber auch Hilfsorganisationen und Mittagstische aus der Region an die Plattform an. Die Region muss lediglich die Infrastruktur des Lieferservices zur Verfügung stellen. "Auch dazu haben wir Ideen - örtliche Taxidienste, ansässige Speditionen oder auch karitative Hilfsorganisationen und Technische Hilfswerke könnten diese Aufgabe kurzfristig übernehmen", ist sich Schulte sicher. Die Aktion, die später auch in einen Regulärbetrieb überführt werden kann, ist zeitlich begrenzt und beschränkt sich auf Grundnahrungsmittel und ein eingeschränktes Sortiment zum Beispiel von Apotheken oder Sanitätshäusern. Es fallen keine Kosten für den Betrieb der IT-Plattform an. Der örtliche Initiator muss lediglich den Lieferservice sowie die Zahlungsabwicklung vor Ort beispielsweise mit den lokalen Volksbanken Raiffeisenbanken koordinieren. Lozuka kann auch in diesem Fall bei der Ansprache der regionalen Banken unterstützen.

In den bestehenden, regulären Lozuka-Regionen beobachten die Betreiber schon jetzt, dass verstärkt Konserven und nicht verschreibungspflichtige Medikamente im Warenkorb landen. "Da wir am Morgen sehr früh bei den angeschlossenen Händlern die Ware abholen, gab es bisher bei Lozuka noch keine Engpässe bei der Auslieferung." Die unter Quarantäne stehenden Personen oder diejenigen, die großen Menschenansammlungen aufgrund der eigenen gesundheitlichen Verfassung aus dem Weg gehen möchten, können über die Lozuka-Plattform im Internet unkompliziert die Waren des täglichen Bedarfs bestellen. "Viele unserer Kunden meiden momentan das öffentliche Leben und kaufen verstärkt online ein", so die Erfahrungen bei Lozuka.

Diese Aktion des Online-Marktplatzbetreibers kann präventiv oder für bereits bestehende Quarantänegebiete direkt telefonisch bei der Lozuka-Hotline 0271 30 38 67 0 abgerufen werden.

http://www.lozuka.com

Pressekontakt:

Lozuka

patrick.schulte@lozuka.com

0271-30 38 67 0



[DIA'LO:K]

lozuka@dialok-aci.de

06004 915 335

Original-Content von: Lozuka GmbH, übermittelt durch news aktuell