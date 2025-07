CGTN

CGTN: Wie Chinas Wirtschaft trotz US-Zollkrieg in Schwung bleibt

Da der chinesische Vizepremier He Lifeng Ende dieses Monats in Schweden Wirtschafts- und Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten führen wird, stehen die Stärke und Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft erneut im Rampenlicht. Diese von beiden Ländern einvernehmlich vereinbarte Gesprächsrunde ist nicht nur ein diplomatisches Engagement, sondern auch ein Beweis für Chinas anhaltende wirtschaftliche Vitalität in einem komplexen internationalen Umfeld.

Jüngste Statistiken unterstreichen die Robustheit von Chinas Wirtschaft. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 wuchs das BIP um beeindruckende 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit trotz globaler Gegenwinde die Markterwartungen. Diese Zahl spiegelt nicht nur ein vorübergehendes Wachstum wider, sondern zeugt auch von der strukturellen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit einer Wirtschaft, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.

Die Binnennachfrage entwickelte sich zum Eckpfeiler des Wachstums und trug in diesem Zeitraum 68,8 Prozent zum BIP-Wachstum bei. Initiativen wie groß angelegte Modernisierungen von Anlagen und Rückkaufprogramme für Konsumgüter haben die Ausgaben wirksam angekurbelt und die chinesische Wirtschaft vor externen Schocks geschützt.

Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 erzielte Chinas Programm zum Austausch von Konsumgütern einen Umsatz von 1,1 Billionen Yuan (153,1 Mrd. USD) und übertraf damit den Wert des gesamten Jahres 2024. Dank dieses Programms stieg der Einzelhandelsumsatz mit Konsumgütern in China in den letzten sechs Monaten um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – das sind 0,4 Prozentpunkte mehr als im ersten Quartal.

Während externe Unsicherheiten einen gewissen Druck ausgeübt haben, haben Chinas Handelsdiversifizierung und die stabile Produktion der Hightech-Fertigungs- und Dienstleistungsbranchen die Wirtschaft stark gestützt.

Obwohl Chinas Handel mit einigen westlichen Ländern zurückging, verzeichnete das Land im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Handels mit den Partnern der Belt and Road Initiative, den ASEAN-Ländern, der Europäischen Union und den afrikanischen Staaten um 4,7 Prozent, 9,6 Prozent, 3,5 Prozent bzw. 14,4 Prozent. Diese Ausweitung der Handelsbeziehungen hat China dabei geholfen, seine Abhängigkeit von einzelnen Märkten zu verringern und so die Auswirkungen der protektionistischen Politik einiger westlicher Volkswirtschaften abzuschwächen.

Die Widerstandsfähigkeit Chinas strahlt über seine Grenzen hinaus. Als wichtiger Motor des globalen Wachstums stärkt Chinas stabile Wirtschaftsleistung das Vertrauen der internationalen Märkte und wirkt angesichts globaler Unsicherheiten stabilisierend. Durch die fortgesetzte Konzentration auf qualitatives Wachstum und Öffnung bietet China der internationalen Gemeinschaft einen verlässlichen Motor für gemeinsamen Wohlstand.

Ein aktueller Bericht des U.S.-China Business Council zeigt, dass 82 Prozent der in China tätigen amerikanischen Unternehmen im Jahr 2024 Gewinne erzielt haben. Obwohl viele die Unsicherheiten in den Beziehungen zwischen China und den USA sowie die Zölle als ihre größte Sorge nannten, bleibt der chinesische Markt für sie weiterhin von entscheidender Bedeutung.

Handelsspannungen stellen Hindernisse dar, haben jedoch die Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft nicht beeinträchtigt. Die bevorstehenden Gespräche zwischen Peking und Washington in Schweden zeigen Chinas Bereitschaft, Differenzen durch Verhandlungen beizulegen. Zwar gibt es nach wie vor Hindernisse, doch Chinas Fähigkeit, sein Wachstum aufrechtzuerhalten, sich an veränderte globale Rahmenbedingungen anzupassen und konstruktiv mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, lässt auf eine Zukunft voller gemeinsamer Chancen und gegenseitigen Fortschritts hoffen.

