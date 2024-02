CGTN: Boomender Konsum während des Frühlingsfestes startet fulminant

Beijing (ots/PRNewswire) - Die diesjährige Spring Festival Gala, eine jährliche Feier, die von der China Media Group (CMG) produziert und übertragen wird, fand am Vorabend des Frühlingsfestes am Freitagabend statt. Zu diesem Anlass versammeln sich Chinesen in aller Welt mit ihren Familien, um das chinesische ...

mehr