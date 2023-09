CGTN

CGTN: Startschuss für die CIFTIS, China will sich der Welt weiter öffnen

Peking (ots/PRNewswire)

Mit der Eröffnung der International Fair for Trade in Services (CIFTIS) 2023 am Samstag in Peking hat das Land der Welt sein unerschütterliches Engagement für eine breitere Öffnung im Dienstleistungssektor und seine feste Entschlossenheit zur weiteren Förderung der globalen wirtschaftlichen Erholung gezeigt.

In einer Videoansprache auf dem Global Trade in Services Summit des CIFTIS 2023 versprach der chinesische Präsident Xi Jinping am Samstag, mit allen Ländern und Parteien zusammenzuarbeiten, um durch Offenheit eine integrative Entwicklung voranzutreiben, durch Kooperation Konnektivität und Integration zu fördern, durch Innovation Entwicklungsimpulse zu geben und durch gemeinsame Dienstleistungen eine bessere Zukunft zu schaffen, um so gemeinsam die Weltwirtschaft auf den Weg eines nachhaltigen Aufschwungs zu bringen.

Unter dem Motto "Offenheit führt zu Entwicklung, Zusammenarbeit schafft eine Win-Win-Zukunft" findet die CIFTIS 2023 vom 2. bis 6. September in der chinesischen Hauptstadt statt.

Ein integrativeres Umfeld

Seit ihrer Einführung im Jahr 2012 hat die CIFTIS insgesamt über 600.000 Aussteller aus 196 Ländern und Regionen angezogen. In diesem Jahr nehmen Gäste aus 59 Ländern und 24 internationalen Organisationen an der Messe teil. Mehr als 500 Global Fortune 500-Unternehmen und branchenführende Unternehmen stellen auf der CFITI 2023 ihre Leistungen vor, so dass die Internationalisierungsrate insgesamt 20 Prozent beträgt.

In seiner Videoansprache betonte Präsident Xi, dass China sein Entwicklungsumfeld offener und integrativer gestalten wird.

"Wir werden das global ausgerichtete Netz von Freihandelszonen mit hohen Standards ausbauen, uns aktiv an den Verhandlungen über die Negativliste für den Handel mit Dienstleistungen und Investitionen beteiligen und uns in Dienstleistungsbereichen wie Telekommunikation, Tourismus, Recht und beruflichen Prüfungen weiter öffnen. Unsere nationale integrierte Demonstrationszone für mehr Offenheit im Dienstleistungssektor sowie die in Frage kommenden Pilot-Freihandelszonen und Freihandelshäfen werden die ersten sein, die ihre Politik an den hohen Standards der internationalen Wirtschafts- und Handelsregeln ausrichten", sagte Xi.

Er fügte hinzu, China werde den Zugang zu seinem Dienstleistungssektor erweitern, die Öffnung des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in geordneter Weise vorantreiben, den Standardisierungsgrad des Dienstleistungshandels verbessern und die institutionelle Öffnung stetig ausbauen.

Der chinesische Staatsrat hat Mitte August Leitlinien mit 24 spezifischen Maßnahmen zur weiteren Optimierung des chinesischen Umfelds für ausländische Investitionen und zur Steigerung des Zuflusses ausländischer Investitionen vorgestellt.

Zu diesen Maßnahmen gehören die Ausweitung von Pilotgebieten, um das Dienstleistungsangebot zu erweitern, die Ermutigung ausländischer Unternehmen und ihrer F&E-Zentren zur Durchführung größerer wissenschaftlich-technischer Projekte, die Erleichterung des Reisens von Führungskräften, Technikern und ihren Familien sowie die Verbesserung des Fachwissens des Personals in den lokalen Regierungsstellen, die für ausländische Investitionen zuständig sind.

Inmitten des zunehmenden Unilateralismus, Protektionismus und der De-Globalisierung setzt China seine Öffnung fort und optimiert sein Geschäftsumfeld, indem es seinen "Freundeskreis" bei den Handelsdienstleistungen erweitert. China unterhält mit fast 240 Ländern und Regionen Beziehungen im Dienstleistungshandel und hat mit 14 Ländern bilaterale Abkommen zur Zusammenarbeit im Dienstleistungshandel unterzeichnet.

Weg der innovationsgetriebenen Entwicklung

Mehr als 60 Unternehmen und Institutionen werden auf der CIFITS 2023 eine Reihe neuer Produkte und Technologien aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Finanztechnologie, Medizin und Gesundheitswesen sowie kulturelles Schaffen vorstellen und damit der Entwicklung des Dienstleistungssektors neuen Schwung verleihen.

Xi stellte am Samstag fest, dass China den Weg der innovationsgetriebenen Entwicklung verbessern wird.

"China wird schneller vorankommen, um neue Impulse für die Digitalisierung des Dienstleistungshandels zu kultivieren, eine Pilotreform der Basissysteme für Daten durchzuführen und die Entwicklung des digitalen Handels durch Reformen und Innovationen zu fördern", sagte Xi.

Er fügte hinzu, dass China die integrierte Entwicklung des Dienstleistungsverkehrs mit modernen Dienstleistungsbranchen, hochwertiger Fertigung und moderner Landwirtschaft vorantreiben werde, um mehr Innovationskraft freizusetzen.

China hat die Versuche zur innovativen Entwicklung des Dienstleistungsverkehrs in allen Bereichen vorangetrieben. So hat das Land beispielsweise Pilotzonen für die Zusammenarbeit im Silk Road E-Commerce eingerichtet und nationale Demonstrationszonen für die innovative Entwicklung des Handels mit Dienstleistungen geschaffen, um Innovationen im Handel zu fördern und eine hochwertige Kooperation in der neuen Seidenstraße zu fördern.

Die Digitalisierung des Dienstleistungshandels wurde weiter beschleunigt. Nach Angaben des Chinese Ministry of Commerce stieg der Handel mit digital erbrachten Dienstleistungen in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 12,3 Prozent und damit um 3,8 Prozentpunkte stärker als der gesamte Dienstleistungshandel.

Am Ende seiner Ausführungen rief Xi alle Parteien dazu auf, sich gemeinsam für die Aufrechterhaltung des hart erkämpften Freihandels und des multilateralen Handelssystems einzusetzen, an den historischen Chancen der Entwicklung des globalen Dienstleistungsverkehrs teilzuhaben und gemeinsam für eine noch bessere und wohlhabendere Zukunft der Welt zu arbeiten.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-02/Xi-addresses-CIFTIS-Global-Trade-in-Services-Summit-via-video-1mLoJsD8MKI/index.html

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-startschuss-fur-die-ciftis-china-will-sich-der-welt-weiter-offnen-301917257.html

Original-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuell