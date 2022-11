CGTN

CGTN: Zusammenarbeit zwischen China und den VAE für eine gemeinsame Zukunft

Die diplomatischen Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Arabischen Emiraten bestehen seit fast vier Jahrzehnten, aber ihre wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen reichen viel weiter zurück, bis in die Zeit der alten Seidenstraße. Ali Al Dhaheri, Botschafter der VAE in China, ist seit 2017 in Peking und verfügt über umfassende Einblicke in die Entwicklung Chinas.

S.E. Dhaheri lobt die bemerkenswerten Erfolge, die China in den letzten zehn Jahren bei der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und der Aufrechterhaltung eines langfristigen Wirtschaftswachstums erzielt hat. Heute ist China zu einem Motor für globales Wachstum und zu einem Zentrum für technologische Innovation geworden. Seiner Meinung nach ist der Erfolg Chinas beispiellos und ein Beweis für die entschlossene Führung der KPCh.

Nach Angaben von S.E. Dhaheri vollziehen sich Chinas enorme und positive Veränderungen nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Lande. Auf seiner Reise in den Kreis Malipo in der Provinz Yunnan sah er singende und tanzende Dorfbewohner, die glücklich und zufrieden lebten. Dieses Erlebnis hat ihm ein tiefe Einsicht für Chinas Ansatz zur Armutsbekämpfung vermittelt, der seiner Meinung nach ein Modell zur Nachahmung in anderen Entwicklungsländern darstellt. Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass China mit seinem Vierzehnten Fünfjahresplan einen ehrgeizigen Plan für die künftige Umgestaltung vorlegt und dass die qualitativ hochwertige Entwicklung des Landes wahrhaft historisch sein wird, was sich weltweit positiv auswirken wird.

S.E. Dhaheri erklärt, dass die VAE und China als umfassende strategische Partner ähnliche Entwicklungswege, Konzepte und Ziele verfolgen. Und ihre Partnerschaft zeichnet sich durch viele Meilensteine aus. Einer davon ist das Gesundheitswesen, insbesondere die kollaborative Herstellung eines neuen Impfstoffs in den VAE. Diese Partnerschaft kann daher als Modell für Entwicklungsländer dienen, um Wege zur Modernisierung zu erkunden.

China ist der größte Handelspartner der VAE, und die VAE sind Chinas größter Nicht-Öl-Handelspartner im Nahen Osten und Nordafrika. Letzteres gehört auch zu den ersten Ländern, die sich der „Belt and Road Initiative" angeschlossen haben, um die alten Seidenstraßenverbindungen wiederzubeleben. Die beiden Länder profitieren von starkem gegenseitigem Vertrauen, Multilateralismus und internationaler Zusammenarbeit.

S.E. Dhaheri betont, dass sich die Länder der Welt weiterhin für eine gemeinsame Vision der Gemeinsamkeit, der Vollständigkeit und der Zusammenarbeit einsetzen sollten. Er erwartet für die Zukunft eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den VAE und China, und er selbst freut sich, eine Brücke zwischen den beiden Ländern und den beiden Völkern schlagen zu können.

