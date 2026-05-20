Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Einladung zur digitalen Pressekonferenz zum Weltnichtrauchertag 2026: Schwarzmarkt bei Vapes wächst - BVTE erweitert Meldeportal und fordert konsequenteren Vollzug

Berlin (ots)

Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai lädt der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) Sie herzlich zu einer digitalen Pressekonferenz ein.

Im Mittelpunkt stehen die zunehmende Ausbreitung des Schwarzmarkts für illegale Einweg-E-Zigaretten, Nikotinbeutel (Pouches) und Tabakwaren, aktuelle Entwicklungen in der Tabak- und Nikotinregulierung sowie die Frage, wie Kinder- und Jugendschutz wirksamer durchgesetzt werden kann.

Mit dem heute erfolgten Start von vape-kontrolle.de in Bremen erweitert der BVTE sein vor einem Jahr zunächst für Berlin und Hamburg gestartetes Meldeportal zur Unterstützung von Behörden gegen Jugendschutzverstöße und den Handel mit illegalen Einweg-E-Zigaretten. Weitere Bundesländer sollen schrittweise folgen.

Termin: Dienstag, 26. Mai 2026 | 13:00 bis 13:45 Uhr | online via MS Teams (Link)

Gesprächspartner: Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer des BVTE

Themen:

Illegaler Handel mit Einweg-E-Zigaretten, Pouches und Tabakwaren: Aktuelle Zahlen zum Schwarzmarkt, Folgenabschätzung bei Steuererhöhungen oder Mentholverbot für Vapes

Jugendschutz in der Praxis: Warum neue Verbote ohne wirksame Kontrollen ins Leere laufen

Industrie übernimmt Verantwortung: Erweiterung des Meldeportals vape-kontrolle.de

Steuerpolitik als wirksamster Hebel des Staates: Perspektiven der Tabaksteuerregulierung

Pouches im Fokus des Weltnichtrauchertages 2026: Sachstand Regulierung, Anstieg von Sicherstellungen auf dem Schwarzmarkt

Europäische Regulierung: Einschätzung zur gestarteten EU-Konsultation ("Call for Evidence")

Anmeldung

Wir bitten höflichst um Registrierung über den Link oder Anmeldung bis Freitag, 22. Mai 2026 per E-Mail an presse@bvte.de und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

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