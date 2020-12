Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG

Premium-Pflege im eigenen Zuhause mit deutschen Pflegekräften von Toll Betreuung und Pflege

Filderstadt-BernhausenFilderstadt-Bernhausen (ots)

Wenn die Bewältigung alltäglicher Handlungen und Aufgaben aufgrund von Alterserscheinungen zunehmend schwerer fällt oder Krankheiten die Lebensqualität und Mobilität mehr und mehr einschränken, benötigen Patienten professionelle Unterstützung. Für wen der Umzug in ein Senioren- oder Pflegeheim nicht infrage kommt, findet in der häuslichen Premium-Pflege eine komfortable und diskrete Lösung. Der Lebensalltag spielt sich auch weiterhin in vertrauter Umgebung ab, mit niveauvoller Betreuung und hochwertiger Unterstützung durch eine qualifizierte, im Haushalt wohnende Pflegekraft.

Der Rundum-Service von Toll Betreuung und Pflege macht dies möglich - die Premium-Hauspflege umfasst neben der Grundpflege und persönlichen Gesellschaft auch unterstützende Tätigkeiten bei der Bewältigung des Alltags sowie eine aktivierende Pflege zur Erhaltung der Mobilität. Alle Pflegekräfte sind fest im Unternehmen angestellt, kommen aus Deutschland und besitzen einen pflegerischen Hintergrund.

Diese Vorteile bietet eine Premium-Pflege im eigenen Zuhause

Wissenschaftliche Studien belegen: Die Lebensqualität in den eigenen vier Wänden ist deutlich höher als in einem Pflege- oder Seniorenheim. Durch eine häusliche Betreuung kann das eigene Zuhause so lange wie möglich bewohnt werden - Patienten bewahren sich dadurch ihre Unabhängigkeit und Individualität, ohne Nachteile an Betreuungsumfang und Pflegequalität befürchten zu müssen. Sie können auch weiterhin ihren Freizeitbeschäftigungen und täglichen Gewohnheiten nachgehen - ohne einschränkende Auflagen eines Heims berücksichtigen zu müssen. Zudem garantiert eine ganztägige 1:1-Betreuung durch qualifizierte Pflegekräfte eine bestmögliche Versorgung bei gleichzeitiger Entlastung der Angehörigen. Die Patienten können dabei immer selbst bestimmen, wie viel und welche Unterstützung tatsächlich gebraucht wird.

Neben den pflegerischen Maßnahmen übernehmen die Pflegekräfte als Alltagsbegleiter auch Aufgaben wie Kochen, Einkaufen sowie Reinigungs- und Gartenarbeiten. Außerdem unterstützen die Pflegekräfte von Toll Betreuung und Pflege ihre Patienten bei Bedarf auch bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Gehen, bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung wie Behördengängen oder Arztbesuchen, bei der Pflege sozialer Kontakte und der Förderung von Körper und Geist.

Auswahl der Pflegekraft für hochwertige Pflege mit Bedacht

Bei der Premium-Hauspflege wird viel Wert auf Qualität, Sicherheit und menschliche Zuwendung gelegt. Daher wird bei der Auswahl der potentiellen Pflegekraft besonders die zwischenmenschliche Harmonie von Patient und Pflegekraft berücksichtigt. Die Pflegekräfte können aufgrund ihrer zahlreichen Erfahrungen in der professionellen Patientenbetreuung auch gehobenen Ansprüchen vollends gerecht werden, denn die Sicherung der Privatsphäre steht für sie stets im Fokus. Zudem können sie mit einem gepflegten Erscheinungsbild und einem höflichen Auftreten überzeugen. Als enge und vertrauensvolle Bezugsperson steht die Pflegekraft auch für den gemeinsamen Austausch und das Teilen von Alltagsfreuden zur Verfügung und hat ein offenes Ohr bei Sorgen und Problemen.

Ob in der 24-Stunden-, Dauer- oder Kurzzeitpflege: Schon binnen weniger Tage können eine oder mehrere deutsche Pflegekräfte, die bereits seit vielen Jahren im Bereich der Patientenbetreuung tätig sind, erfolgreich vermittelt werden. Nach einem gemeinsamen Gespräch, bei dem der Betreuungsbedarf sowie die Bedürfnisse und Wünsche des Patienten festgestellt werden, und einem ersten Kennenlernen, bei dem die gegenseitigen Sympathien ausgelotet werden, kann die kompetente Pflegekraft mit der maßgeschneiderten Betreuung des Patienten beginnen.

Über die Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG

Als Pionier der ganzheitlichen Betreuung für ältere und kranke Menschen legte Dietmar Toll den Grundstein für die Toll Unternehmensgruppe. Und damit für die Pflegemarke "Toll Betreuung - Beste Pflege zu jeder Zeit in Ihrem Zuhause" - die für erstklassige Leistungen durch geschulte deutsche Pflegekräfte steht. Durch den Einsatz kleiner Teams wird der Aufbau persönlicher Beziehungen gefördert und das Vertrauen zwischen den Pflegekräften und den Betreuten gestärkt.

