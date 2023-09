Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

Lebensluft - berührend, magisch, atemberaubend direkt - ein Roman von Christiane Köhn-Ladenburger

Packend und abwechslungsreich geht die Autorin ein für die meisten doch schwer verdauliches Themengebiet an. In einer Liebesgeschichte verpackt findet man in diesem vorliegenden Roman zahlreiche Inspirationen zum Umgang mit Lebenskrisen und zur Selbstfindung - und zur Liebe.

Tom, die Hauptfigur in diesem Roman, war es, als würden Kulissen an ihm vorbeigeschoben. Dahinter musste ein anderer Film ablaufen. Der seines wirklichen Lebens. Voller Abenteuer und Reisen. Dieser Husten hatte ihn herauskatapultiert. Was jetzt?

Dem Abenteurer Tom wird der Boden unter den Füßen weggerissen und er muss sich auf völlig neue Wege begeben. Dass dies sein größtes, aber wahrscheinlich auch sein letztes Abenteuer werden wird, wollte er nicht wahrhaben: Alte Liebe, verdrängte Wut, neue Freundschaften und spirituelle Unterstützung ...

Wird er am Ende das finden, was er im tiefsten Inneren gesucht hatte? Sich selbst und damit vielleicht auch Rettung?

Zum Buch: Lebensluft - von Christiane Köhn-Ladenburger, 272 Seiten, ISBN 978-3-949656-12-5

In dem Roman Lebensluft geht es auch um Visualisierungen, Wünsche und Meditation. Hier spielt die Fee Laghu eine entscheidende Rolle. Im Anschluss zum Roman entstand mit der Perspektive der Fee ein Workbook, das Meditation, Wünsche und spirituelle Erkenntnisse dem Leser praktisch gezeigt wird. Sozusagen die Geheimnisse und Sichtweise einer Fee auf uns Menschen, damit das Leben für jeden ein selbstbestimmtes Wunschkonzert wird.

"Workbook; Eine Fee packt aus: dein Leben ist ein Wunschkonzert." (ISBN: 9783949656033)

Zur Autorin:

Christiane Köhn-Ladenburger wohnt mit ihrer Familie auf dem Land in Bopfingen und ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihren Pferden, der Familie und Freunden und ihrer Leidenschaft dem Reisen. Alle Länder, die in ihren Büchern auftauchen, hat sie selbst bereist.

Meditation und Yoga begleiten sie schon ihr ganzes Leben, ebenso wie das kreative Arbeiten, dass für die Autorin zu einem erfüllten Leben einfach dazugehören.

Ob als Buchhändlerin, Verlegerin, Grafikerin oder Autorin - bei Christiane Köhn-Ladenburger dreht sich alles um Bücher und Texte. Mit dem Schreiben ihres Romans Lebensluft erfüllt sich ein lange gehegter Traum.

Lebensluft erschien im Verlag Herz und Gold und die Autorin ist auch die Grafikerin für die Cover und die kleinen Pictogramme, die am Anfang jedes Kapitel erscheinen.

"Die wirklich wichtigen Reisen des Lebens finden im Inneren statt."

Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf den Seiten www.christiane-koehn-ladenburger.de und www.lebensluft-roman.de finden Sie weitere Informationen.

