Nikolaus Meyer-Landrut, deutscher Botschafter in Frankreich und Monaco (2015-2020), veröffentlicht sein Buch: Frankreich - Betrachtungen zu Geschichte und Gegenwart

Bei der Union Stiftung ist das neue Buch von Nikolaus Meyer-Landrut mit dem Titel "Frankreich - Betrachtungen zu Geschichte und Gegenwart" erschienen. Das Vorwort verfasste Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble. In seiner Position als deutscher Botschafter in Paris führte Nikolaus Meyer-Landrut eine Vielzahl von Gesprächen und lernte auf seinen Reisen durch Frankreich Land, Leute und die Historie der unterschiedlichen Regionen kennen. Hierbei konnte er feststellen, dass Frankreich uns Deutschen auf die ein oder andere Weise nahe ist. Um das Nachbarland verstehen zu lernen, bedarf es jedoch häufig eines größeren historischen Tiefgangs, als ihn die heutige schnelllebige Welt der sozialen Medien liefern kann.

"Jedes Land trägt die Spuren seiner Geschichte. Viele dieser Spuren - ob sie verborgen im Hintergrund wirken oder offen zutage treten - sind auf unterschiedliche Art und Weise auch heute noch wirkungsmächtig", so der Autor. Der Autor spürt den historischen Entwicklungen Frankreichs von der Französischen Revolution von 1789 bis zur Corona-Krise 2020 nach und vermittelt Eindrücke und Anregungen, die helfen, den großen Nachbarn besser zu verstehen.

Zum Buch: Nikolaus Meyer-Landrut: Frankreich - Betrachtungen zu Geschichte und Gegenwart, herausgegeben von der Union Stiftung, 2020, Preis: 19,00 Euro, ISBN 978-3-9822386-0-9

Zum Autor: Nikolaus Meyer-Landrut kennt als deutscher Botschafter in Frankreich und Monaco (2015 bis 2020) die französische Geschichte und Gegenwart wie kaum ein anderer. Zuvor war er nach einer Promotion in Geschichte an der Universität Köln unter anderem Sprecher von Valéry Giscard d'Estaing im EU-Verfassungskonvent, Leiter des EU-Grundsatzreferats im Auswärtigen Amt und engster europapolitischer Berater von Kanzlerin Angela Merkel. Seit September 2020 ist er Botschafter der Europäischen Union in der Türkei.

