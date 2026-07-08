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Acrobat Studio und Acrobat KI-Assistent: die neue Generation KI-gestützter Produktivität – jetzt auch für Luxemburg

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SAN JOSE, Calif. (ots)

Adobe erweitert die Verfügbarkeit von Acrobat Studio und des Acrobat KI-Assistenten in Luxemburg. Die KI-gestützten Funktionen für Produktivität und Kreativität sind ab sofort auch in Luxemburg verfügbar und können in den Landessprachen Französisch und Deutsch verwendet werden. Acrobat Studio vereint Adobe Acrobat Pro, Adobe Express Premium und intelligente KI-Assistenten. Der Acrobat KI-Assistent ist zudem als separates Add-on für alle Adobe Acrobat Produkte verfügbar (Acrobat Reader, Acrobat Standard und Acrobat Pro) – eine flexible Option für alle, die KI-gestützte Funktionen ausschließlich bei der Arbeit mit Dokumenten nutzen möchten. Beide Angebote ermöglichen es Nutzern, Informationen in PDFs und Office-Dokumenten schneller zu erschließen, Inhalte zu erstellen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Acrobat Studio und der Acrobat KI-Assistent markieren einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des PDF, das sich seit der Einführung durch Adobe 1993 weltweit als Standard für wichtige Dokumente etabliert hat. Acrobat entwickelt sich damit von einer führenden Anwendung für Dokumentenmanagement zu einer Plattform, die Dokumentenanalyse, Zusammenarbeit, KI-gestützte Produktivität und Content-Erstellung an einem Ort verbindet. Mit der neuen Verfügbarkeit in Luxemburg macht Adobe diese neue Arbeitsweise nun für weitere Nutzer im europäischen Markt zugänglich.

Acrobat Studio: KI-Produktivität und Kreativität in einer Plattform

Acrobat Studio verwandelt Dateien in interaktive Knowledge Hubs. Nutzer können mithilfe anpassbarer KI-Assistenten Informationen abfragen, Inhalte zusammenfassen, Empfehlungen erhalten und Antworten mit präzisen Quellenangaben nachvollziehen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich anschließend mit den Kreativwerkzeugen von Adobe Express weiterverarbeiten.

Acrobat Studio verbindet damit die Analyse und Bearbeitung von Dokumenten mit Kreativität und integriert Werkzeuge und Vorlagen von Adobe Express sowie die von Adobe Firefly unterstützten Bildgenerierung. Nutzer können hochwertige Inhalte wie Infografiken, Präsentationen, Flyer oder Social-Media-Beiträge direkt aus ihren Ergebnissen heraus erstellen. Enthalten sind unter anderem Adobe Express Premium, professionell gestaltete Vorlagen, Marken-Kits sowie Firefly-basierte Funktionen wie „Text zu Bild“.

PDF Spaces

PDF Spaces ist ein neuer KI-Workspace in Acrobat Studio, die PDFs, Webseiten und andere Dateien in interaktive Sammlungen verwandelt. Nutzer können mithilfe personalisierbarer KI-Assistenten mit ihren Dateien interagieren, Informationen zusammenfassen, Empfehlungen erhalten, Ideen entwickeln und Antworten mit präzisen Zitaten und Quellenangaben validieren. Auch diese Funktionen stehen nun auch Nutzern in Luxemburg zur Verfügung.

KI-Assistenten können dabei bestimmte Rollen übernehmen, zum Beispiel „Lehrer“, „Analyst“ oder „Entertainer“. Nutzer können Assistenten außerdem personalisieren und an die Anforderungen ihres Projekts anpassen. Ganze PDF Spaces, einschließlich personalisierter KI-Assistenten, können mit Kollegen, Kunden oder Kommilitonen geteilt werden.

In der Praxis unterstützten Acrobat Studio und der Acrobat KI-Assistent unterschiedliche Arbeits- und Alltagssituationen

Geschäftsleute können Dateien analysieren und daraus Berichte, Analysen oder Angebote erstellen. Studierende können Recherchen strukturieren, Notizen zusammenfassen und präzise Zitate aus Quellen generieren. Verbraucher können Verträge scannen und vergleichen, Details von KI-Assistenten erklären lassen und Unterlagen anschließend elektronisch unterschreiben und einreichen.

„Acrobat Studio ist der Ort, an dem unsere besten Arbeiten zusammenkommen und die Produktivität von Acrobat, die kreative Kraft von Adobe Express und der Wert von KI vereint werden, damit die Nutzer intelligenter und schneller arbeiten können“, so Abhigyan Modi, Senior Vice President der Document Product Group. „Wir erfinden das PDF für die moderne Arbeitswelt neu, sodass die Nutzer mit Acrobat einfach alles erledigen können, was ansteht."

Sicherheit für Unternehmen

Acrobat Studio und der KI-Assistent wurden mit Blick auf Transparenz, Kontrolle und Sicherheit entwickelt. Sie bieten moderneste Verschlüsselungen, eine sichere Sandbox-Umgebung, entsprechen den Compliance-Anforderungen von Unternehmen und bieten eine zentralisierte Bereitstellung. Analysiert werden nur Dokumente, die Nutzer aktiv zur Analyse auswählen. Anklickbare Zitate verlinken direkt zu den jeweiligen Quellen innerhalb der analysierten Dokumente.

Unternehmen können Acrobat Studio unter anderem nutzen, um Kundeninformationen, Berichte, Memos, regulatorische Aktualisierungen oder Richtlinienentwürfe zu bündeln, zu analysieren und anschließend in professionelle Inhalte umzuwandeln.

Preise und Verfügbarkeit

Acrobat Studio ist ab sofort in Luxemburg verfügbar und kann 7 Tage kostenlos getestet werden. Die Plattform bietet Zugriff auf Acrobat Pro, PDF-Spaces, KI-Assistenten und Adobe Express Premium. Wer lediglich den KI-Assistenten testen möchte, findet die kostenlose Testversion hier. Damit können Nutzer in Luxemburg die zentralen Funktionen von KI-Assistent und Acrobat Studio nun direkt auf Französisch oder Deutsch testen und einsetzen. Weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Angeboten und lokalen Konditionen finden Sie hier.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie in unserer Pressebox.

Weitere Informationen zu Acrobat Studio finden Sie hier:

• Acrobat Studio für alle • PDF Spaces im Überblick • PDF Spaces in Aktion

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