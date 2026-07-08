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Acrobat Studio et l'Assistant IA d'Acrobat : la nouvelle génération de solutions de productivité basées sur l'IA : désormais également disponible au Luxembourg

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SAN JOSE, Californie (ots)

Adobe étend la disponibilité d’Acrobat Studio et de l’Assistant IA d’Acrobat au Luxembourg. Les fonctionnalités basées sur l'IA destinées à améliorer la productivité et la créativité sont désormais également disponibles au Luxembourg et peuvent être utilisées dans les langues nationales, à savoir le français et l'allemand. Acrobat Studio réunit Adobe Acrobat Pro, Adobe Express Premium et des assistants intelligents basés sur l'IA . L'Assistant IA d’Acrobat est également disponible sous forme de module complémentaire distinct pour tous les produits Adobe Acrobat (Acrobat Reader, Acrobat Standard et Acrobat Pro) : une option flexible pour tous ceux qui souhaitent utiliser des fonctionnalités basées sur l'IA exclusivement dans le cadre de leur travail sur des documents. Ces deux solutions permettent aux utilisateurs d'accéder plus rapidement aux informations contenues dans les fichiers PDF et les documents Office, de créer du contenu et d'optimiser l'efficacité de leurs processus de travail.

Acrobat Studio et l'Assistant IA d'Acrobat marquent une étape importante dans l'évolution du format PDF qui s'est imposé dans le monde entier comme la norme pour les documents importants depuis son lancement par Adobe en 1993. Acrobat passe ainsi du statut d'application de référence pour la gestion documentaire à celui de plateforme qui réunit en un seul et même endroit l'analyse de documents, la collaboration, la productivité basée sur l'IA et la création de contenu. Avec cette nouvelle disponibilité au Luxembourg, Adobe rend désormais cette nouvelle méthode de travail accessible à davantage d'utilisateurs sur le marché européen.

Acrobat Studio : Productivité et créativité grâce à l'IA sur une seule et même plateforme

Acrobat Studio transforme les fichiers en centres interactifs de connaissances. Grâce à des assistants IA personnalisables, les utilisateurs peuvent rechercher des informations, résumer des contenus, obtenir des recommandations et vérifier les réponses à l'aide de références précises. Les résultats obtenus peuvent ensuite être retravaillés à l'aide des outils créatifs d'Adobe Express.

Acrobat Studio combine ainsi l'analyse et l'édition de documents avec la créativité, et intègre des outils et des modèles d'Adobe Express ainsi que la génération d'images prise en charge par Adobe Firefly. Les utilisateurs peuvent créer des contenus de qualité, tels que des infographies, des présentations, des dépliants ou des publications sur les réseaux sociaux, directement à partir de leurs résultats. Sont notamment inclus Adobe Express Premium, des modèles conçus par des professionnels, des kits de marque ainsi que des fonctionnalités basées sur Firefly, telles que « Texte en image ».

PDF Spaces

PDF Spaces est un nouvel espace de travail basé sur l'IA intégré à Acrobat Studio qui transforme les fichiers PDF, les pages Web et d'autres fichiers en collections interactives. Grâce à des assistants IA personnalisables, les utilisateurs peuvent interagir avec leurs fichiers, synthétiser des informations, obtenir des recommandations, développer des idées et valider leurs réponses à l'aide de citations précises et de références. Ces fonctionnalités sont désormais également accessibles aux utilisateurs au Luxembourg.

Les assistants IA peuvent ainsi endosser certains rôles, par exemple celui « d’enseignant », « d’analyste » ou « d’animateur ». Les utilisateurs peuvent également personnaliser les assistants et les adapter aux besoins de leur projet. Des PDF Spacescomplets, y compris les assistants IA personnalisés, peuvent être partagés avec des collègues, des clients ou des camarades d'études.

Dans la pratique, Acrobat Studio et l'Assistant IA d'Acrobat facilitent diverses situations professionnelles et de la vie quotidienne.

Les professionnels peuvent analyser des fichiers et s'en servir pour créer des rapports, des analyses ou des devis. Les étudiants peuvent structurer leurs recherches, synthétiser leurs notes et générer des citations précises à partir de leurs sources. Les consommateurs peuvent consulter et comparer des contrats, demander à des assistants IA de leur en expliquer les détails, puis signer et envoyer les documents par voie électronique.

« Acrobat Studio représente la somme de nos meilleurs travaux où la productivité d’Acrobat, la puissance créative d’Adobe Express et la valeur de l’IA s’unissent pour permettre aux utilisateurs de travailler plus intelligemment et plus rapidement », a déclaré Abhigyan Modi, vice-président senior du Document Product Group. « Nous réinventons le format PDF pour le monde du travail moderne, afin que les utilisateurs puissent facilement accomplir toutes leurs tâches grâce à Acrobat. »

Sécurité pour les entreprises

Acrobat Studio et l'Assistant IA ont été conçus dans un souci de transparence, de contrôle et de sécurité. Ils offrent des systèmes de chiffrement de pointe, un environnement sandbox sécurisé, répondent aux exigences de conformité des entreprises et permettent un déploiement centralisé. Seuls les documents que les utilisateurs sélectionnent activement pour une analyse seront analysés. Les citations cliquables renvoient directement aux sources correspondantes dans les documents analysés.

Les entreprises peuvent notamment utiliser Acrobat Studio pour regrouper et analyser des informations clients, des rapports, des notes de service, des mises à jour réglementaires ou des projets de directives, puis les transformer en contenus professionnels.

Tarifs et disponibilités

Acrobat Studio est désormais disponible au Luxembourg et peut être testé gratuitement pendant 7 jours. La plateforme donne accès à Acrobat Pro, à PDF Spaces, à des assistants IA et à Adobe Express Premium. Si vous souhaitez simplement tester l'Assistant IA, vous trouverez ici la version d'essai gratuite. Les utilisateurs au Luxembourg peuvent désormais tester et utiliser les fonctionnalités principales de l'Assistant IA et d'Acrobat Studio directement en français ou en allemand. De plus amples informations sur la disponibilité, les offres et les conditions locales sont disponibles ici.

Vous trouverez des images en haute résolution dans notre espace presse.

Pour plus d'informations sur Acrobat Studio, cliquez ici :

• Acrobat Studio pour tous • PDF Spaces en bref • PDF Spaces en action

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