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Acrobat Studio et l’Assistant IA d’Acrobat : la nouvelle génération de productivité assistée par IA est désormais également disponible en Belgique

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SAN JOSE, Californie (ots)

Adobe élargit la disponibilité d’Acrobat Studio et de l’Assistant IA d’Acrobat à la Belgique. Les fonctions de productivité et de création assistées par l’IA sont désormais également accessibles dans ce pays et peuvent être utilisées en français et en néerlandais. Acrobat Studio réunit Adobe Acrobat Pro, Adobe Express Premium et des assistants IA intelligents. L’Assistant IA d’Acrobat est également proposé sous forme de module complémentaire distinct pour tous les produits Adobe Acrobat (Acrobat Reader, Acrobat Standard et Acrobat Pro), offrant ainsi une solution flexible pour utiliser les fonctionnalités de l’IA uniquement dans le cadre du travail sur des documents. Ces deux offres permettent aux utilisateurs d'exploiter plus rapidement les informations contenues dans les documents PDF et Office, de créer des contenus et d’optimiser leurs processus de travail.

Acrobat Studio et l’Assistant IA d’Acrobat marquent une étape importante dans l’évolution du format PDF qui, depuis son lancement par Adobe en 1993, s’est imposé comme la norme mondiale pour les documents importants. Acrobat évolue ainsi d’une application de référence pour la gestion documentaire vers une plateforme réunissant l’analyse de documents, la collaboration, la productivité assistée par l’IA et la création de contenus en un seul et même environnement. Avec cette extension à la Belgique, Adobe rend cette nouvelle façon de travailler accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs sur le marché européen.

Acrobat Studio : productivité et créativité assistées par l’IA sur une plateforme unique

Acrobat Studio transforme les fichiers en centres de connaissances interactifs. Grâce à des assistants IA personnalisables, les utilisateurs peuvent interroger les informations, résumer des contenus, obtenir des recommandations et vérifier les réponses à l’aide de références précises aux sources. Les connaissances ainsi obtenues peuvent ensuite être enrichies avec les outils de création d’Adobe Express.

Acrobat Studio associe ainsi l’analyse et le traitement de documents avec la créativité en intégrant les outils et les modèles d’Adobe Express ainsi que la génération d’images optimisée par Adobe Firefly. Les utilisateurs peuvent créer directement à partir de leurs résultats des contenus de grande qualité, comme des infographies, des présentations, des flyers ou des publications pour les réseaux sociaux. L’offre comprend notamment Adobe Express Premium, des modèles conçus par des professionnels, des kits de marque ainsi que des fonctionnalités basées sur Firefly comme « Texte vers image ».

PDF Spaces

PDF Spaces est un nouvel espace de travail basé sur l’IA dans Acrobat Studio, qui transforme les PDF, les pages web et d’autres fichiers en collections interactives. Les utilisateurs peuvent interagir avec leurs fichiers à l’aide d’assistants IA personnalisables, résumer des informations, obtenir des recommandations, développer des idées et valider des réponses grâce à des citations précises et des références de sources. Ces fonctions sont désormais également disponibles en Belgique.

Les assistants IA peuvent jouer certains rôles, par exemple « enseignant », « analyste » ou « animateur ». Les utilisateurs peuvent également personnaliser les assistants et les adapter aux exigences de leur projet. Ils peuvent partager des PDF Spaces, y compris les assistants IA personnalisés, avec leurs collègues, leurs clients ou leurs camarades de classe.

Dans la pratique, Acrobat Studio et l’Assistant IA d’Acrobat soutiennent différentes situations de travail et contextes du quotidien

Les professionnels peuvent analyser les fichiers et en tirer des rapports, des analyses ou des propositions commerciales. Les étudiants peuvent structurer leurs recherches, résumer des notes et générer des citations précises à partir de sources. Les consommateurs peuvent scanner et comparer des contrats, demander aux assistants IA de leur expliquer les détails, puis signer et envoyer les documents par voie électronique.

« Acrobat Studio est l’endroit où nos meilleurs travaux se rejoignent et où la productivité d’Acrobat, la puissance créative d’Adobe Express et la valeur de l’IA sont réunies afin que les utilisateurs puissent travailler de manière plus intelligente et plus rapide », explique Abhigyan Modi, Senior Vice President de Document Product Group. « Nous réinventons le PDF pour le monde du travail moderne afin que les utilisateurs puissent tout faire facilement avec Acrobat. »

Sécurité pour les entreprises

Acrobat Studio et l’Assistant IA ont été conçus avec un accent fort sur la transparence, le contrôle et la sécurité. Ils offrent des technologies de chiffrement de pointe, un environnement sandbox sécurisé, sont conformes aux exigences de conformité des entreprises et permettent un déploiement centralisé. Seuls les documents que les utilisateurs sélectionnent activement pour analyse sont traités. Les citations cliquables renvoient directement aux sources correspondantes dans les documents analysés.

Les entreprises peuvent utiliser Acrobat Studio notamment pour regrouper, analyser et transformer en contenus professionnels des informations clients, rapports, mémos, mises à jour réglementaires ou projets de politiques internes.

Prix et disponibilité

Acrobat Studio est disponible dès à présent en Belgique et peut être testé gratuitement pendant 7 jours. La plateforme donne accès à Acrobat Pro, aux PDF Spaces, aux assistants IA et à Adobe Express Premium. Pour tester uniquement l’Assistant IA, une version d’essai gratuite est disponible ici. Les utilisateurs en Belgique peuvent ainsi tester et utiliser directement les principales fonctionnalités de l’Assistant IA et d’Acrobat Studio en néerlandais et en français. Pour en savoir plus sur la disponibilité, les offres et les conditions locales, cliquez ici.

Vous trouverez des images haute résolution dans notre espace presse.

Pour plus d’informations sur Acrobat Studio, veuillez consulter :

• Acrobat Studio pour tous • Aperçu des PDF Spaces • Les PDF Spaces en action

À propos d’Adobe

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