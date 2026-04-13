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VETERAMA Hockenheim 2026 – Coup d'envoi de la saison des voitures anciennes sur le circuit d'Hockenheim

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Hockenheim (ots)

Du 24 au 26 avril 2026, le circuit d'Hockenheim redeviendra le rendez-vous incontournable des amateurs de voitures anciennes. La VETERAMA Hockenheim marque traditionnellement le coup d'envoi de la nouvelle saison pour les amateurs de voitures classiques et transforme le circuit légendaire en un paradis vivant mêlant technique, histoire et émotion pendant trois jours.

Entre la voie des stands, le paddock et les tribunes, il règne une atmosphère unique où se rencontrent collectionneurs, restaurateurs, clubs et passionnés venus de toute l'Europe. L'odeur de l'huile, l'éclat du chrome et les histoires qui se cachent derrière les véhicules font de VETERAMA bien plus qu'un simple marché. C'est un lieu de rencontre pour toute une communauté.

L'un des temps forts de l'événement est la grande exposition de véhicules tunés de DS-Automotive, où des centaines de véhicules exceptionnels sont présentés. Le programme est complété par les très appréciées journées touristiques du vendredi, au cours desquelles les visiteurs ont la possibilité de découvrir le Hockenheimring au volant de leur propre véhicule.

Samedi et dimanche, Speer Racing propose des journées sur circuit professionnelles pour les motos, offrant ainsi de véritables sensations de course. Que vous soyez débutant ou pilote expérimenté, l'expérience de conduite sûre et intense est ici au centre de l'attention.

Le cœur de la VETERAMA reste toutefois la légendaire place du marché : des centaines de voitures anciennes et de youngtimers sont à vendre, complétées par une offre gigantesque de pièces détachées, d'accessoires, d'outils et d'automobilia. Ici, on ne fait pas que négocier, on discute entre passionnés, on se remémore le passé et on vit sa passion.

Depuis 1975, VETERAMA incarne la culture automobile vivante. En 2026 également, elle perpétuera cette tradition en tant que musée vivant, place de marché et lieu de rencontre pour toutes les générations.

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