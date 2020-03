BlackLine Systems GmbH

BlackLine wurde im Gartner "2020 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Cloud Financial Cloud Solutions" ausgezeichnet

Der führende Anbieter von Accounting Automation Software BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), gibt bekannt, dass er im neuen Report "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Cloud Financial Close Solutions*" als "2020 Gartner Peer Insights Customers' Choice for Cloud Financial Close Solutions" benannt wurde.

Die Wahl des "Gartner Peer Insights Customers' Choice" basiert auf Bewertungen von Unternehmen, welche die Cloud-Plattform von BlackLine implementiert haben und nutzen. Im "Gartner Peer Insights Customers' Choice" werden die Anbieter prämiert, die von ihren Kunden am besten bewertet werden. Kunden von BlackLine hatten zwölf Monate lang, bis zum 16. März 2020, insgesamt 149 Bewertungen auf Gartner Peer Insights abgegeben. Das entspricht mehr als doppelt so vielen Bewertungen als bei jedem anderen Unternehmen in dieser Kategorie. 22 Prozent der Bewertungen waren von sehr großen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 10 Milliarden Dollar, weitere 32 Prozent von Firmen im Bereich von 1-10 Milliarden Dollar und 34 Prozent von mittelständischen Unternehmen (50 Millionen - 1 Milliarde Dollar).

Mehr als die Hälfte der Fortune 50 Unternehmen nutzen BlackLine zur Modernisierung ihres Accountings. Allein im Jahr 2019 wurden über 10 Milliarden Transaktionen von BlackLine-Kunden realisiert.

Kundenstimmen:

- "Wir setzten BlackLine seit zehn Jahren ein und können uns nicht vorstellen, etwas anders zu nutzen. BlackLine verbessert seine Technologie kontinuierlich, um neue Anforderungen zu erfüllen." - Accounting Supervisor (http://info.blackline.com/Aa0G06GQ30fqLnV00V0m12P) , (Dienstleistungsbranche, Unternehmensgröße $250-500M USD) - "BlackLine ist ein fantastischer Partner für mein Unternehmen. Die Lösungen sind einfach zu benutzen und werden von unseren Anwendern sehr geschätzt. Die Integration der Tools in die BlackLine-Produktsuite hat sich erheblich auf die Zeit ausgewirkt, die unser Accounting für die Durchführung von sich wiederholenden Aufgaben beim monatlichen Abschluss und Reporting benötigt." - General Accounting Manager (http://info.blackline.com/JQ3VGV0nLP0fHa21qn00060) (Energie- und Versorgungsindustrie, Unternehmensgröße 3-10B USD) - "BlackLine ist ein großartiger Geschäftspartner. Das Team für die Projekt-Implementierung war sehr hilfreich und hat uns bei jedem Schritt begleitet." - Assistant Corporate Controller (http://info.blackline.com/qLPG0q02VI0f6a13Q0no00V) , (Fertigungsindustrie, Unternehmensgröße $500M-$1B USD) - "Wir verwenden BlackLine für Recs, Journale und Transaktionsabgleiche. Wir machen bisher sehr gute Erfahrungen damit und wir prüfen als nächstes den Intercompany Hub." - Senior Accountant (http://info.blackline.com/p0600G1LJP0V0pfQqV0n2a3) , (Einzelhandel, Unternehmensgröße $500M-1B USD)

"Unser Engagement ist in erster Linie auf den Erfolg unserer Kunden ausgerichtet", sagte BlackLine-CEO Therese Tucker. "Wir bleiben weiterhin innovativ, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Und wir glauben, dass die Bewertungen im Gartner Peer Insights unseren Fokus, der sich auf die Zufriedenheit der Kunden konzentriert, widerspiegelt."

Gartner schätzt, dass bis zum Jahr 2023 60 Prozent der großen Mittelstandsunternehmen (mit einem Umsatz von 500 Millionen bis 1 Milliarde Dollar) und Konzerne (über 1 Milliarde Dollar) Cloud-basierte Anwendungen zur Verbesserung ihrer Finanzabschlussprozesse einsetzen werden. ***

Therese Tucker ergänzt: "Wir glauben, dass die Customer-Choice-Auszeichnung zeigt, dass BlackLine die beste Wahl für die Automatisierung von Finanzabschlüssen sowohl für große als auch für mittelständische Unternehmen ist. Es ist sehr erfreulich, dass so viele unserer Kunden von unserer kollaborativen Accounting-Erfahrung profitieren und einen echten ROI haben, indem sie BlackLine zur Modernisierung ihrer Finanz- und Accounting-Organisation einsetzen."

BlackLine wurde zudem im Gartner Magic Quadrant 2019 für "Cloud Financial Close Solutions"** als Leader genannt. Darüber hinaus erhielt BlackLine die höchste Einstufung im Gartner Report für die Use Cases großer und globaler Unternehmen im "Gartner's 2019 Critical Capabilities for Cloud Financial Close Solutions"***.

Ein kostenloses Exemplar des "2019 Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions" steht hier zum Download zur Verfügung: https://www.blackline.com/de/gartner-magic-quadrant-2019

Weitere Bewertungen der BlackLine-Kunden im Gartner Peer Insights stehen hier: http://info.blackline.com/s0ra0VL02QfL0G1V6n30q0P

*Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Cloud Financial Close Solutions, Peer Contributors, 13. März 2020.

**Gartner "Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions" von Robert Anderson, John E. Van Decker, Greg Leiter, 21. Oktober 2019.

***Gartner "Critical Capabilities for Cloud Financial Close Solutions" von Robert Anderson, John E. Van Decker, Greg Leiter, 11. November 2019.

Gartner, Magic Quadrant für Cloud Financial Close Solutions, Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollen nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

