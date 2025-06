OCC Assekuradeur GmbH

OCC Assekuradeur: Rekordsieger im CLASSIC CARS Versicherungsvergleich 2025

Lübeck

Oldtimer-Spezialist OCC Assekuradeur hat beim Versicherungsvergleich der Zeitschrift CLASSIC CARS (Heft 07/2025) ein Rekordergebnis erzielt: Das Lübecker Unternehmen sicherte sich den Gesamtsieg in den Kategorien "hochpreisige Klassiker", "mittelpreisige Klassiker" und "Youngtimer" und wurde in 19 Tarifen als günstigster Anbieter ausgezeichnet. Damit setzt OCC seine Erfolgsserie der letzten Jahre eindrucksvoll fort.

Der Ratgeber "Oldtimer-Versicherungen" in CLASSIC CARS prüfte dieses Mal 684 verschiedene Tarife von 17 Anbietern. Verglichen wurden die Prämien für Haftpflicht-, Vollkasko- und Allrisk-Tarife mit normalem Kennzeichen, H-Kennzeichen, Saison-Kennzeichen und 07-Kennzeichen. Grundlage des Tests war ein einheitliches Personenprofil: ein 50-jähriger Angestellter, verheiratet, ein Kind, wohnhaft in Köln in einem Einfamilienhaus, der seinen Oldtimer in einer Garage parkt und seit 20 Jahren unfallfrei fährt.

Die diesjährigen Testergebnisse basieren auf einer breiten Fahrzeugauswahl: Für die Kategorie "mittelpreisige Klassiker" wurde ein VW 1200 (Baujahr 1964, 34 PS, Zustand 2, Wert 17.500 Euro) getestet, für "hochpreisige Klassiker" ein Porsche 911 S (Baujahr 1974, 175 PS, Zustand 2, Wert 55.000 Euro) und ein Jaguar E-Type 3.8 Roadster (Baujahr 1963, 265 PS, Zustand 2, Wert 159.000 Euro), während die Kategorie "Youngtimer" mit einem Mercedes SLK 230 Kompressor (Baujahr 1998, 193 PS, Zustand 2, Wert 9.200 Euro) vertreten war. Besonders beeindruckend war das Preisgefälle zwischen den verschiedenen Anbietern bei teuren Oldtimern. CLASSIC CARS resümiert im Test: "So muss man für den All-Risk-Tarif der OCC für Klassiker mit H-Kennzeichen 2010 Euro weniger zahlen als beim teuersten Anbieter. Generell dominiert beim teuren Klassiker die OCC."

Bereits in den Vorjahren konnte OCC überzeugen: 2020 wurde das Unternehmen 3-mal günstigster Anbieter, 2021 Gesamtsieger in der Kategorie "Oldtimer" und 11-mal günstigster Anbieter, 2022 Gesamtsieger bei "hochpreisigen Klassikern" mit 11-mal günstigstem Angebot, 2023 Gesamtsieger in "hochpreisigen Klassikern" und "Youngtimern" mit 12-mal günstigstem Tarif und 2024 erneut Gesamtsieger bei "hochpreisigen Klassikern" sowie 1-mal günstigster Anbieter. Mit dem aktuellen Ergebnis unterstreicht OCC seine führende Position im Markt für Oldtimer-Versicherungen.

Marcel Neumann, Mitglied der OCC-Geschäftsleitung, zeigt sich begeistert: "Das diesjährige Rekordergebnis bei den CLASSIC CARS Awards macht uns unglaublich stolz - es bestätigt uns in unserem Anspruch, der verlässlichste Partner für klassische Fahrzeuge zu sein. Mit dem Gesamtsieg in allen relevanten Kategorien und als 19-fach günstigster Anbieter zeigt sich: Unsere Produkte, unser Service und unsere Haltung treffen den Nerv der Zeit und das Vertrauen der Community. Seit 40 Jahren setzen wir auf eine präzise Risikoselektion, die es uns ermöglicht, unseren Kunden die besten Tarife anzubieten - ein Vorteil, den wir direkt an die Oldtimer-Liebhaber weitergeben."

Über OCC:

Das Lübecker Unternehmen OCC Assekuradeur GmbH, 1984 von zwei Oldtimer-Enthusiasten gegründet, ist der führende Anbieter für Spezialversicherungen rund um Liebhaberfahrzeuge - von Oldtimern und Youngtimern bis hin zu hochwertigen Sportwagen - in Deutschland. 2023 gründete OCC erfolgreich die Tochtergesellschaft Campingfreunde Assekuradeur GmbH, die Versicherungslösungen für mobiles Reisen anbietet. An den Standorten Lübeck und Wien beschäftigt OCC mehr als 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

