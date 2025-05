Genome & Company

Die Hautpflegemarke UIQ von Genome & Company expandiert nach Nordamerika mit dem offiziellen Start des Amazon Brand Stores

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Offizielles Debüt läutet umfassenden Eintritt in globale Märkte ein

Biome Barrier Cream Mist erhält die Auszeichnung ,Amazon's Choice'

Genome & Company, ein globales Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, hat seine Hautpflegemarke UIQ (www.theuiq.com) offiziell auf Amazon, der größten E-Commerce-Plattform in den Vereinigten Staaten, eingeführt.

UIQ, bekannt für seine patentierten, aus der Haut stammenden Mikrobiom-Inhaltsstoffe, die auf eine Reihe von Hautproblemen abzielen, möchte seine Präsenz in Nordamerika durch die Nutzung der weitreichenden Plattform von Amazon und die Verbesserung des direkten Kontakts mit globalen Verbrauchern festigen.

Über seinen speziellen Amazon Brand Store bietet UIQ nun Produkte wie Biome Barrier Cream Mist (100 ml) und Biome Barrier Collagen Firming Cleansing Balm (100 ml) an. Diese Produkte, die zu den Kollektionen Biome Barrier, Biome Remedy und Biome C gehören, sind ein Beispiel für das Engagement der Marke für wissenschaftlich fundierte, gezielte Hautpflegelösungen. Die Biome Barrier Cream Mist wurde kurz nach ihrer Markteinführung mit dem Amazon's Choice Abzeichen ausgezeichnet, in Anerkennung der hervorragenden Qualität, der Nutzerbewertungen und der Lieferleistung.

UIQ hat auch während seiner ersten Teilnahme am Amazon Spring Sale (25. bis 31. März, Ortszeit) eine hervorragende Leistung gezeigt. Um 17:00 Uhr KST am 1. April waren die Umsätze im Vergleich zu den durchschnittlichen Tageseinnahmen um etwa 1.900 % gestiegen, was ein erhebliches Wachstumspotenzial auf dem US-amerikanischen Markt beweist.

Das überwältigend positive Kundenfeedback auf Amazon unterstreicht die Wirksamkeit des Produkts und die Attraktivität für die Verbraucher. Viele Rezensentinnen lobten den Nebel, da er „die Haut strahlen lässt, ohne sich schwer anzufühlen" und zeigten sich begeistert, „eine K-Beauty-Marke zu entdecken, die sich wirklich der Hautwissenschaft verschrieben hat".

Dieses erfolgreiche Debüt wird als ein strategischer Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie von UIQ angesehen. Um die Verbindungen zu internationalen Verbrauchern weiter zu stärken, hat UIQ kürzlich offizielle Instagram- und TikTok-Konten eingerichtet. Da TikTok eine sehr einflussreiche Plattform für die nordamerikanische Generation Z ist, plant die Marke die Einführung von Influencer-Kampagnen und viralen Inhalten, um die Produktbekanntheit und das Engagement zu steigern.

„Diese Markteinführung bei Amazon ist ein bedeutender Meilenstein in der globalen Expansion von UIQ und spiegelt unser Engagement wider, fortschrittliche Biotechnologie mit leistungsstarker Hautpflege zu verbinden", so ein Sprecher von UIQ. „Mit einer starken Produktwirksamkeit und einer mutigen Marketingstrategie wollen wir während des Prime Day von Amazon Top-Rankings in unserer Kategorie erreichen."

UIQ ist eine Hautpflegemarke, die von Genome & Company, Koreas führendem Mikrobiom-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, entwickelt wurde. UIQ nutzt firmeneigene funktionelle Mikrobiom-Inhaltsstoffe und bietet maßgeschneiderte Produktlinien an, darunter die Barrier-Produktlinie für Feuchtigkeitspflege und Unterstützung der Hautbarriere, die Remedy-Produktlinie für beruhigende Pflege und die Vitamin C-Produktlinie für Aufhellung und Fleckenkorrektur, die jeweils entwickelt wurden, um spezifische Hautprobleme mit Präzision und Wirksamkeit anzugehen.

