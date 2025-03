Bertrandt AG

Bertrandt erhält Auszeichnung für nachhaltig-soziales IT-Engagement

Zusammenarbeit mit AfB social & green IT erfolgreich fortgesetzt

Bertrandt wurde erneut von AfB social & green IT für sein herausragendes Engagement im sozial-ökologischen Bereich ausgezeichnet. Dank der langjährigen Partnerschaft konnten 2024 über 3,3 Millionen Liter Wasser eingespart und acht Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Die Zusammenarbeit soll auch international ausgeweitet werden.

Seit 2011 kooperiert Bertrandt mit AfB social & green IT, um die Lebensdauer von IT-Produkten zu verlängern und wertvolle Ressourcen zu schonen. Allein im letzten Jahr wurden rund 6.000 gebrauchte IT-Geräte weitergegeben, wobei sämtliche vertraulichen Daten zertifiziert gelöscht wurden. Über 60 Prozent der Geräte wurde wiederaufbereitet und mit neuer Software ausgestattet, um in den Kreislauf zurückgeführt zu werden - darunter auch an Bertrandt Mitarbeitende.

Durch die Zusammenarbeit konnten im vergangenen Jahr über 3,3 Millionen Liter Wasser eingespart und acht Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. "Unsere Partnerschaft mit AfB zeigt, wie wir durch gezielten Ressourcenschutz und soziale Verantwortung unseren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten, sagt Bernhard Zechmann, Vice President IT von Bertrandt.

Bertrandt beabsichtigt, die erfolgreiche Kooperation mit AfB social & green IT auch auf internationaler Ebene weiterzuführen, um die nachhaltige Wirkung noch weiter zu steigern.

AfB social & green IT ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen und spezialisiert auf die Lebensdauerverlängerung gebrauchter IT- und Mobilgeräte. Als anerkanntes Inklusionsunternehmen beschäftigt AfB social & green IT rund 700 Mitarbeitende, darunter 49 Prozent mit Behinderung.

