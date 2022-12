Bertrandt AG

Bertrandt und CONET ISB gehen Partnerschaft ein

Innovative IT-Lösungen für den Aftermarket

Ehningen (ots)

Mit Fokus auf die Digitalisierung der Märkte in den Bereichen After Sales, Sales, Marketing und Retail werden durch die Partnerschaft künftig maßgeschneiderte Lösungen für den Aftermarket erbracht. Themenschwerpunkt ist die IT-Bereitstellung, Entwicklung und Beratung durch CONET ISB, gepaart mit den umfangreichen Bertrandt Leistungen. Gemeinsam wird die Neugestaltung der Systemwelten und somit die Digitalisierung vorangetrieben.

Neue Digitalisierungsherausforderungen und die am Markt herrschende Veränderungsthematik auf größere Gesamtvergaben erfordern Leistungen aus einer Hand und ganzheitliches Know-how. Um kundenindividuelle Lösungen zu entwickeln, begegnet Bertrandt diesen Herausforderungen und schließt eine strategische Partnerschaft mit der CONET ISB GmbH, die als innovativer IT-Dienstleister hochwertige Softwarelösungen zur Digitalisierung der Kernprozesse aus den Bereichen Automobilindustrie und Öffentliche Verwaltung entwickelt. Der Konzern bietet damit künftig technologische Prozessexpertise, ergänzt durch IT-Entwicklungsfachwissen für den Aftermarket.

Unter Einbindung neuester Technologien sowie fundiertem Wissen und Verständnis über die zugrunde liegenden fachlichen Prozesse werden künftig maßgeschneiderte Lösungen erbracht. Themenschwerpunkt ist die IT-Bereitstellung, Entwicklung und Beratung durch CONET ISB, gepaart mit den umfangreichen Bertrandt Leistungen, wie Diagnoseentwicklung und -absicherung, Servicekonzepte, Produktstrategie, Visualisierungen sowie Marketingleistungen. Ergänzende Angebote in der Partnerschaft sind das Pricing von Ersatzteilen und Serviceprodukten, Lösungen für den weltweiten Teile- und Reparaturmarkt, für den Vertrieb für Fahrzeuge und Ersatzteile sowie die strategische und operative Planung.

"Gemeinsame Ziele der Partnerschaft sind die gegenseitige Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter*innen in neuen Kompetenzbereichen, die Erweiterung der Kundenlandschaft und die Schaffung von Use Cases, wie Brand Protection und die Anwendung zur Sicherstellung der Identifikation von Bauteilefälschungen. Für die Abdeckung neuer Digitalisierungsherausforderungen haben wir jahrelang die für den Kundenmarkt mehrwertschaffende Partnerschaft geformt", sagt Florian Fuest, Head of Department Customer Interaction Solutions der Bertrandt AG.

Über Bertrandt

Als führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen - von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 13.000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten weltweit.

