"Die virtuelle Absicherung ist der Schlüssel zum Erfolg"/ Bertrandt auf der AutoTest Fachkonferenz

Erstmals ist der Engineeringkonzern Bertrandt auf der AutoTest Fachkonferenz in Stuttgart vertreten. Das Unternehmen präsentiert dort seine Kompetenz im Bereich der virtuellen Absicherung von Fahrzeugfunktionen. Ebenfalls hält ein Experte einen Vortrag zum Thema "Die Evolution des SiL - Ansätze zur gesamtheitlichen Absicherung".

Die Absicherung von Fahrzeugen nimmt unter anderem aufgrund der zunehmenden Komplexität einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Bertrandt beschäftigt sich daher bereits seit langer Zeit intensiv mit dem Thema virtuelle Absicherung - von der Konzepterstellung über die Tool-Entwicklung bis hin zum operativen Testing. "Die virtuelle Absicherung ist der Schlüssel zum Erfolg und bietet großes Potenzial, die heute gängigen Absicherungsmethoden zu erweitern und zu optimieren. Durch die zunehmende Automatisierung sind wir beispielsweise in der Lage, Risiken frühzeitig zu erkennen und somit Entwicklungskosten einzusparen. Unsere Stärke bei Bertrandt liegt darin, dass wir maßgeschneiderte und individuelle Lösungen anbieten können, denn jeder Kunde hat andere Anforderungen", sagt Alexander Merkel, Abteilungsleiter der Business Unit Electronics & Virtual Testing Solutions.

Auf der AutoTest Fachkonferenz hat Bertrandt genau das richtige Umfeld, um seine Kompetenz und das Leistungsportfolio zu präsentieren. Die Expert*innen geben Einblicke in die Vorentwicklung sowie in erste produktive Projekte im Bereich der virtuellen Absicherung. Zudem hält ein Bertrandt Experte einen Vortrag mit dem Titel "Die Evolution des SiL - Ansätze zur gesamtheitlichen Absicherung". Dort werden die Potenziale des SiL* aufgezeigt. "Durch die neuen Virtualisierungsmöglichkeiten, der Verfügbarkeit von Cloud-Rechnern sowie dem Einzug von CI/CT (Continuous Integration/Continuous Testing) wird es möglich, dass SiL nicht nur für die Absicherung der Teilfunktionen, sondern für ganze Fahrzeugfunktionen eingesetzt werden kann. Damit wird eine Flexibilisierung und Skalierung der heutigen Testplattform deutlich erhöht", so Merkel.

Am 19. und 20. Oktober 2022 findet die AutoTest Fachkonferenz im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. Die Bertrandt Expert*innen sind am Stand "N.4" zu finden. Die Veranstaltung richtet sich an Fahrzeughersteller, Systemlieferanten, Dienstleister und Tool-Hersteller. Im Fokus steht der Test von Hardware und Software in der Automobilentwicklung. Das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS) veranstaltet die alle zwei Jahre stattfindende Tagung.

* SiL steht für Software in the Loop.

Über Bertrandt

Als führender Entwicklungsdienstleister in den Bereichen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau fokussiert sich Bertrandt auf erstklassige technologieorientierte Dienstleistung für die Mobilität von heute und morgen! Die Trends Digitalisierung, Autonome Systeme, Vernetzung und Elektromobilität spielen hierbei eine zentrale Rolle.

Durch unsere fast 50-jährige branchenübergreifende Expertise und eine weltweite Präsenz sind wir in der Lage, kundenzentrierte Lösungen schnell und effizient zu erarbeiten. Unsere Stärken liegen in der Fähigkeit, Projekte ganzheitlich umzusetzen - von der Beratung über die Umsetzung und Absicherung bis hin zu Produktionsüberführung und After Sales sowie in der Geschwindigkeit, in der wir Projekte skalieren können. Für die Herausforderungen unserer Kunden engagieren sich rund 13.000 Mitarbeiter*innen an über 50 Standorten weltweit.

